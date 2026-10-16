Momentos de aflição e preocupação com a família: casa de futebolista é assaltada durante o jogo do FC Porto

Antony viveu uma noite de emoções contrastantes. Enquanto brilhava em campo na vitória do Real Betis frente ao FC Porto, por 3-2, na Liga dos Campeões, a casa do futebolista brasileiro era assaltada. O próprio jogador revelou o sucedido esta quinta-feira, 15 de outubro, através de uma publicação nas redes sociais.

«Hoje venho aqui partilhar uma situação muito triste e revoltante. Numa noite que tinha tudo para ser brilhante terminou em revolta e frustração. A minha casa foi roubada», escreveu o extremo, numa mensagem partilhada no Instagram.

O futebolista, de 26 anos, não escondeu a indignação perante o sucedido e explicou que o impacto do assalto vai muito além dos bens materiais que possam ter sido levados.

Antony preocupado com a segurança da família após assalto

Na mesma publicação, o jogador do Real Betis descreveu a sensação de ver o seu espaço privado invadido, recordando o esforço e a dedicação necessários para conquistar aquilo que agora foi perdido.

«O que mais revolta não é apenas a perda material, mas a sensação de insegurança dentro do lugar onde deveríamos nos sentir mais protegidos», partilhou.

Antony destacou ainda a preocupação com a família, que também enfrenta as consequências emocionais de uma situação desta natureza. Para o internacional brasileiro, a sensação de segurança dentro de casa é um dos aspetos mais difíceis de recuperar depois de uma invasão.

Apesar da revolta, o jogador procurou deixar uma mensagem de resiliência e sublinhou que os bens materiais podem ser recuperados. «Não existe nenhum bem material no mundo que seja mais valioso do que a vida e o bem-estar da minha família», afirmou.

«A minha maior conquista será sempre a minha família»

Na parte final da mensagem, Antony reforçou que o mais importante é poder contar com o apoio dos que lhe são mais próximos para ultrapassar este momento difícil.

O extremo garantiu que o trabalho, os sonhos e a vontade de vencer permanecem intactos, apesar da situação que marcou uma noite que, desportivamente, tinha sido positiva.

«O que realmente importa é poder olhar para a minha família e saber que seguimos juntos, unidos e com forças para superar mais esse momento difícil», escreveu.

O jogador terminou a publicação com uma reflexão sobre aquilo que considera ser a sua maior riqueza: as pessoas que fazem parte da sua vida, e não os objetos que possui.

«Porque, no final, a minha maior conquista sempre será a minha família», concluiu.

O assalto foi denunciado pelo próprio futebolista, mas, até ao momento, não foram divulgados publicamente detalhes confirmados sobre os bens roubados ou as circunstâncias em que ocorreu a invasão da residência.

Uma noite de contrastes para o jogador do Real Betis

O episódio aconteceu na quarta-feira, 14 de outubro, durante o encontro entre o Real Betis e o FC Porto, disputado no âmbito da fase de liga da Liga dos Campeões.

A equipa espanhola venceu por 3-2, num jogo em que Antony foi titular e teve participação relevante no resultado. A notícia do assalto acabou, contudo, por ensombrar uma noite que poderia ter ficado marcada apenas pelo triunfo desportivo.

Foi o próprio brasileiro quem tornou pública a situação, dando conta da revolta e da preocupação sentidas após a invasão da sua casa.