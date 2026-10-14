"Estou com uma raiva que nem vos consigo explicar": Famosa portuguesa é assaltada e faz apelo desesperante

O armazém em Lousada foi assaltado na madrugada de segunda-feira e mais de duas mil peças da marca de roupa terão sido levadas. A GNR está a investigar o caso e a empresária pede ajuda para identificar eventuais vendas suspeitas.

Rita Rugeroni não esconde a revolta depois de a Favorite People, a marca de roupa que criou com a irmã, Madalena Rugeroni, ter sido atingida por um assalto que deixou milhares de peças desaparecidas. O furto ocorreu num armazém em Lousada, na madrugada de segunda-feira, 12 de outubro, e representa um duro golpe para o negócio, numa altura em que há encomendas para assegurar e stock para repor.

A empresária recorreu às redes sociais para denunciar o sucedido e partilhar a dimensão do impacto que o crime teve no projeto. «Estou com uma raiva que nem vos consigo explicar», começou por escrever, num desabafo em que não escondeu a indignação perante o desaparecimento de artigos que representam meses de trabalho, investimento e dedicação de toda uma equipa.

«É preciso ser muito filho da p*** para entrar no espaço de quem trabalha, destruir o que encontra pela frente e levar milhares de peças que são o resultado de meses de trabalho, investimento e sacrifício de uma equipa inteira», lamentou.

De acordo com informações divulgadas pela própria empresária e noticiadas por vários órgãos de comunicação social, terão desaparecido mais de duas mil peças da Favorite People. A quantidade exata ainda não está apurada, pelo que a dimensão total do prejuízo permanece por determinar.

Assalto em Lousada afeta várias empresas

O espaço onde estavam armazenados os artigos da Favorite People era utilizado por várias empresas. Segundo a imprensa regional, os assaltantes terão levado mais de 700 caixas com mercadoria, incluindo artigos têxteis, produtos eletrónicos e jogos.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) confirmou a ocorrência de um furto num armazém em Lousada e está a investigar o caso. De acordo com informações divulgadas pelo Observador, as autoridades estão a tentar esclarecer as circunstâncias do crime.

Rita Rugeroni deslocou-se pessoalmente ao local para avaliar os estragos e perceber o que tinha desaparecido. O cenário encontrado deixou a empresária em choque, não apenas pela quantidade de roupa furtada, mas também pelas consequências imediatas para o funcionamento da marca.

«E depois? Depois ficamos nós com o prejuízo, com os problemas, com o stock que desapareceu e com a obrigação de resolver esta m**** toda», desabafou.

O impacto do assalto vai além das peças desaparecidas. A falta de determinados artigos poderá comprometer a disponibilidade de modelos e tamanhos, obrigando a marca a reorganizar o stock e a procurar alternativas para responder às encomendas já realizadas.

«Vou fazer os possíveis e os impossíveis para repor tudo»

Apesar da revolta, Rita Rugeroni garante que está determinada a encontrar soluções para minimizar os efeitos do assalto. Uma das prioridades passa por assegurar que os clientes não sejam penalizados pelo que aconteceu.

Mesmo depois de se deparar com os estragos no armazém, a empresária conseguiu preparar algumas encomendas feitas durante o fim de semana cujos artigos não tinham sido levados.

A preocupação em manter a atividade da marca e cumprir os compromissos assumidos com os clientes mantém-se, apesar das dificuldades acrescidas.

«Vou fazer os possíveis e os impossíveis para repor tudo», garantiu, numa referência ao esforço necessário para recuperar os artigos em falta e encontrar soluções junto dos fornecedores.

A empresária não esconde, contudo, a dimensão emocional do episódio. O assalto representa um golpe num projeto que exigiu anos de trabalho, investimento e decisões diárias para crescer e conquistar clientes.

Rita Rugeroni pede ajuda para encontrar roupa da Favorite People

Perante o desaparecimento de milhares de peças, Rita Rugeroni lançou um apelo aos seguidores e à população, pedindo atenção a eventuais tentativas de venda dos artigos furtados.

A empresária quer que sejam sinalizadas peças da Favorite People que surjam em circunstâncias suspeitas, nomeadamente em mercados, páginas de venda nas redes sociais ou outros canais de revenda.

«Se virem roupa da Favorite People à venda em sítios estranhos, páginas suspeitas, mercados, seja onde for, por favor avisem-nos», pediu.

O apelo ganha particular relevância numa altura em que a marca procura perceber o destino da mercadoria desaparecida. Qualquer informação potencialmente relacionada com o caso deverá ser comunicada às autoridades, evitando acusações sem provas ou confrontos com eventuais vendedores.

«Não são só roupas»: o desabafo de Rita Rugeroni

No meio das dificuldades operacionais e da incerteza quanto ao prejuízo, Rita Rugeroni fez questão de sublinhar que o valor dos artigos furtados não representa toda a dimensão da perda.

Para a empresária, o que está em causa é também o esforço de uma equipa e o percurso de uma marca construída de raiz.

«Não são só roupas. É o meu dinheiro, o meu trabalho, o esforço de uma equipa inteira e uma marca que construí do zero», salientou.

A Favorite People, criada pelas irmãs Rita e Madalena Rugeroni, tornou-se conhecida pelas suas jardineiras com padrões coloridos e pelas propostas que permitem combinar peças para adultos e crianças. O projeto, que nasceu de uma ideia ligada à infância e às memórias de família, representa hoje um negócio que as fundadoras procuram continuar a desenvolver.

Agora, perante o assalto em Lousada, a prioridade passa por recuperar a capacidade de resposta da marca, procurar repor os artigos desaparecidos e minimizar os constrangimentos para os clientes.

Enquanto a GNR prossegue a investigação, Rita Rugeroni enfrenta as consequências de um crime que, nas suas palavras, levou muito mais do que roupa: atingiu meses de trabalho e o esforço de uma equipa inteira.