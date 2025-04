Encontrou uma fita colada na porta de sua casa? Contacte a polícia imediatamente

Ao detetar uma fita na porta de sua casa ou outro tipo de marcas poderá pensar tratar-se de uma brincadeira de crianças sem importância. No entanto, é a Polícia de Segurança Pública (PSP) que pede para não ignorar estes sinais e contactar de imediato as autoridades.

“Tenha atenção a marcas desenhadas ou fitas coladas junto ou na porta de entrada do seu domicílio ou da porta de entrada do seu prédio. Contacte imediatamente a esquadra local”, apelou a PSP numa publicação da sua página de Instagram.

Na mesma publicação, a polícia explica que tem registado assaltos em residências através do método de engano, sendo as pessoas idosas as mais vulneráveis. “Ao contrário dos furtos em interior de residência “comuns”, neste método os suspeitos escolhem os seus alvos com base nas próprias vítimas e não nas residências”, explica a PSP.

Os suspeitos deste tipo de crime agem em grupo. Numa primeira fase escolhem as vítimas, normalmente pessoas mais velhas e que vivem sozinhas. Depois de entrarem nas casas, um dos suspeitos fica incumbido de distrair a vítima, enquanto os restantes procuram bens de valor, como ouro, joias ou dinheiro. Fora da casa estará já um carro com outro assaltante ao volante para poderem fugir.

A polícia sublinha que estes crimes têm ocorrido durante o dia.

Recomendações da PSP:

Mantenha alguma roupa estendida ou recorra a algum tipo de iluminação de presença que permita dar a entender que possa estar algum morador no interior da residência.

Não divulgue nas redes sociais as suas rotinas diárias bem como os períodos de ausência de sua casa.

Não tenha em casa grandes quantias de dinheiro e mantenha as joias guardadas em cofres.

Anote dados sobre pessoas ou veículos suspeitos que detete na sua rua e transmita essas informações às autoridades policiais.

Quando sair de casa feche e tranque devidamente a porta da sua habitação.

Ao sair do seu prédio certifique-se sempre que a porta de acesso ao edifício fica devidamente fechada.

Tenha igualmente atenção a portas ou portões de acesso às garagens dos condomínios e à importância destas permanecerem devidamente fechadas, sobretudo se se tratam de portas e portões exteriores.

Saiba mais detalhes na publicação da polícia: