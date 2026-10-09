Assédio no trabalho leva SkillUp a lançar nova formação em Portugal

Para responder ao aumento do assédio laboral, a SkillUp lançou, em Portugal, o Programa de Conformidade em Conduta e Cultura no Trabalho dirigido a colaboradores e gestores

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A SkillUp acaba de lançar em Portugal o Programa de Conformidade em Conduta e Cultura no Trabalho., uma formação dirigida a colaboradores e gestores que pretende ajudar as organizações a prevenir situações de assédio e a reforçar práticas de respeito, inclusão e responsabilidade no local de trabalho.

O lançamento surge num contexto em que quase 40% dos profissionais portugueses afirmam já ter sido vítimas de assédio laboral, segundo o mais recente relatório do Laboratório Português de Ambientes de Trabalho Saudáveis.

Dirigida a colaboradores e gestores, esta formação pretende ajudar as organizações a consolidar uma cultura de conduta assente no respeito, na inclusão e na responsabilidade, reduzindo a exposição a riscos associados ao assédio, à discriminação, à aplicação inconsistente de políticas internas e ao incumprimento de responsabilidades laborais.

Disponível em formato online, o programa é composto por 12 módulos de curta duração e aprendizagem autónoma. O modelo modular permite às organizações configurar o percurso formativo em função das suas necessidades.

A formação aposta ainda na aplicação prática dos conhecimentos a situações reais, procurando preparar os participantes para reconhecer, prevenir e responder de forma consistente a questões relacionadas com as normas de conduta no local de trabalho.

Além da prevenção do assédio, cobre temas como a neurodiversidade, a acessibilidade, a legislação laboral, a liderança, a contratação, o feedback e a saúde e segurança no trabalho.

A formação foi estruturada com base no enquadramento laboral português, nas exigências legislativas em matéria de segurança e saúde no trabalho e nos princípios da igualdade e da não discriminação consagrados na Constituição da República Portuguesa. Desta forma, as organizações que a implementam podem assegurar a consistência dos seus padrões globais de conduta e, em simultâneo, a conformidade dos conteúdos lecionados com a legislação portuguesa.

“Há vários anos que a legislação portuguesa define aquilo que é inaceitável no local de trabalho. O verdadeiro desafio das organizações passa por transformar esses princípios em comportamentos consistentes em todos os níveis de gestão. Foi precisamente para ajudá-las a dar esse passo que criámos esta formação. Sem uma mudança efetiva de cultura organizacional, os códigos de conduta arriscam-se a ficar apenas no papel — e os dados mostram-nos exatamente isso”, explica JPS Kohli, Group CEO da SkillUp.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.