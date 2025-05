Mulheres continuam a sofrer assédio sexual no trabalho, revela relatório da UE

Outros artigos:

No mês em que se assinala a Diversidade da UE, com foco na saúde e bem-estar no trabalho, uma pesquisa da União Europeia sobre violência contra as mulheres revela que o assédio sexual é mais comum do que pensamos. Realizada pelo Eurostat, pela European Union Agency For Fundamental Rights (FRA) e pela European Institute for Gender Equality (EIGE), a pesquisa captou as experiências vividas por cerca de 115 mil mulheres, e mostra que 31% das mulheres trabalhadoras sofreram assédio sexual no trabalho. O aumento foi de 42% entre as mulheres jovens de 18 a 29 anos.

De acordo com esta pesquisa da União Europeia, 75% das mulheres que trabalham ainda acreditam que o assédio sexual é incomum. Todavia, as evidências dos dados mostram que o assédio sexual abrange o mundo offline e online, ocorre a portas fechadas, em reuniões sociais após o trabalho, em viagens de negócios, eventos externos ou em espaços digitais, através de redes sociais, aplicações de mensagens ou e-mails. Embora a maioria das mulheres sofra assédio sexual laboral pessoalmente, 7% referem que acontece através de mensagens em redes sociais, aumentando para 13,5% entre as mulheres dos 18 aos 29 anos.

Carlien Scheele, diretora do EIGE, destaca que “esta é uma questão de segurança no local de trabalho e, por afetar predominantemente as mulheres, uma questão de igualdade de género. O assédio sexual é uma ameaça profunda e constante à saúde, à igualdade de direitos e à dignidade das mulheres. Exige uma ação urgente e unida em toda a Europa”.

Fonte: EU Gender-Based Violence Survey

Uma opinião corroborada pelo diretor executivo da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (EU-OSHA). William Cockburn salienta que “vemos nos números que cada vez mais faltas estão relacionadas com a saúde mental, com o assédio sendo responsável por uma proporção significativa disso”. E os efeitos, lembra, podem ser profundos desde depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático e padrões de sono. “O trabalho é um lugar onde passamos muitas horas da nossa vida. Ele deve ser livre de todas as formas de riscos psicossociais, incluindo violência, bullying e assédio”, conclui o diretor executivo da EU-OSHA.

Este trabalho mostra a escala da violência contra as mulheres, da qual o assédio sexual no local de trabalho é uma parte significativa, mas também o peso financeiro que representa para a União Europeia como um todo, incluindo dias de trabalho perdidos, assistência médica e outros custos indiretos. Recorde-se que em 2013, um relatório da Comissão Europeia estimou os custos económicos desta situação em 617 biliões de euros, por ano, incluindo 273 biliões devido ao absentismo e presentismo, e242 biliões devido à perda de produtividade.

Fonte: EU Gender-Based Violence Survey

Perante as conclusões da pesquisa, Sirpa Rautio, diretora da (FRA), salienta que o assédio sexual não é apenas uma questão no local de trabalho: é uma violação dos direitos humanos. “Há mais de uma década, o assédio sexual já era uma realidade generalizada para as mulheres no local de trabalho. Especialmente para as que ocupam cargos de gestão e para as jovens em início de carreira. No entanto, os dados mais recentes da UE mostram que pouca coisa mudou”, afirma ao lembrar a primeira pesquisa sobre violência contra as mulheres em toda a UE em 2014.

Com este cenário, a pesquisa conclui que os empregadores têm o dever legal de garantir locais de trabalho seguros e respeitosos. Embora a Diretiva de Igualdade de Tratamento de 2002 introduza a definição de assédio sexual no trabalho, é na Diretiva da UE 2006/54/CE sobre Igualdade de Tratamento que os empregadores são obrigados a prevenir riscos psicossociais, incluindo o assédio sexual. “Quando você tem um mercado de trabalho restrito, como o que temos agora, você não quer perder uma parcela da sua força de trabalho devido a ausências prolongadas”, afirma o diretor executivo da EU-OSHA.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders