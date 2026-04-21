25 de Abril | Assembleia da República de Portas Abertas

A Assembleia da República celebra o Dia da Liberdade no próximo 25 de Abril com uma iniciativa especial: o Palácio de São Bento estará aberto ao público durante toda a tarde, num programa que junta cultura, participação cívica e os ideais de Abril. Das 14h30 às 18h45, quem visitar o Palácio encontrará uma programação variada que inclui espetáculos de música e dança, exposições, ateliês criativos e visitas aos espaços do edifício.

A abertura acontece às 14h30 no Átrio Principal, com uma apresentação da Escola de Dança do Conservatório Nacional.

No Claustro, ao longo da tarde, decorrem oficinas de estampagem de panamás e sessões de expressão vocal e musical conduzidas pela Skoola – Academia de Música Urbana, através do seu Círculo de Voz. Às 15h00, na Biblioteca Passos Manuel, Álvaro Costa de Matos, responsável pela Hemeroteca Municipal de Lisboa, apresenta a palestra "O 25 de Abril na imprensa humorística".

Para os mais novos, há duas atividades com lugares limitados (por ordem de chegada): "À Aventura no Palácio!", uma caça ao tesouro para crianças entre os 6 e os 12 anos, e um ateliê de aguarela. Às 16h30, a Sala das Sessões recebe "Liberdade em Voz Alta", um momento performativo com o artista e poeta Huba. Já na Sala do Senado, Maxmomentum apresenta oficinas e demonstrações de dança urbana, com destaque para o Breaking.

O programa encerra na Casa do Parlamento – Centro Interpretativo, com um concerto showcase de Milhanas, numa conversa conduzida por Maria Morango.

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Visitas e atividades livres

Entre as 14h30 e as 19h00, o público terá a oportunidade de percorrer livremente o Palácio de São Bento e a Casa do Parlamento – Centro Interpretativo, descobrindo diferentes espaços e participando num conjunto alargado de atividades distribuídas ao longo do percurso. Durante este período, será possível usufruir de pinturas faciais, colaborar na criação de murais artísticos dinamizados pelo artista Fred Aranha e integrar a iniciativa “Desenhar a Liberdade”, promovida pela Associação Urban Sketchers Portugal, que convida à expressão criativa inspirada nos valores de Abril.

No Salão Nobre, estará patente a mostra “Libertar a moda, vestir a Constituição”, desenvolvida em parceria com o Museu Nacional do Traje, que apresenta trajes dos anos 70 e propõe uma reflexão sobre a relação entre a liberdade e a expressão individual através da moda.

Em paralelo decorrem exposições, como, “50 Anos da Constituição”, exposição bibliográfica e documental; “Liberdade”, exposição de pintura de Eduarda Pedro; “Campanha Política: os cartazes das Legislativas de 1976”, na Casa do Parlamento.

A entrada é livre, sujeita à capacidade dos espaços. Para informações adicionais sobre horários, acessos e programação, encontra-se disponível o contacto telefónico 213 910 843, o endereço eletrónico peduc.correio@ar.parlamento.pt e o site oficial parlamento.pt.

Com esta iniciativa, a Assembleia da República reforça o compromisso de proximidade com a comunidade, assinalando o legado do 25 de Abril e destacando a atualidade dos seus valores fundadores. Ao abrir as portas, promove-se a transparência, a educação para a cidadania e a participação informada, pilares essenciais de uma democracia sólida e participativa.

Sabia que?

O Palácio de São Bento, de estilo neoclássico, é a sede do Parlamento português desde 1834. Originalmente concebido como Mosteiro de São Bento da Saúde, a sua construção iniciou-se em 1598, sob a direção de Baltazar Álvares, refletindo influências maneiristas e barrocas.