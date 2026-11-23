Fonte: LUSA

A Associação de Utentes de Medicamentos Genéricos manifestou-se hoje preocupada com o abastecimento de medicamentos genéricos à base do mesmo princípio ativo usado na diabetes e apelou a uma tomada de posição das autoridades nacionais.

Genéricos para a diabetes estão impedidos de entrar no mercado

Numa nota enviada à Lusa, a UMG explica que a AstraZeneca (detentora da patente) avançou com providências cautelares contra as farmacêuticas de medicamentos genéricos para impedir a comercialização dos respetivos genéricos para a diabetes, considerando inaceitável que estes processos estejam em análise há quase nove meses.

A UMG considera esta situação “particularmente grave”, recordando as consequências que o atraso na entrada de medicamentos genéricos pode ter para os doentes, para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS), para os contribuintes e para a concorrência.

“A demora da Justiça não é neutra: enquanto os processos não são decididos, os medicamentos genéricos continuam impedidos de entrar no mercado, a concorrência fica limitada e os doentes ficam privados de alternativas mais económicas”, afirma o presidente da mesa da Assembleia-Geral da UMG, António Oliveira de Andrade, citado no comunicado.

Associação pede intervenção das autoridades e dos reguladores

Face à gravidade da situação, a UMG apelou a uma tomada de posição das autoridades nacionais e reguladores, assim como dos diferentes grupos parlamentares, Provedoria de Justiça e Provedoria do Utente da Saúde, pedindo-lhes que avaliem igualmente as consequências desta situação para os doentes, o SNS e os contribuintes.

Considera “particularmente preocupante” a utilização de mecanismos judiciais que, na perspetiva da associação, “aparentam estar a produzir um efeito dilatório”, podendo contribuir para atrasar a entrada de novos medicamentos genéricos e limitar a concorrência.

“Quando estão em causa medicamentos utilizados no tratamento de uma doença crónica como a diabetes tipo 2, a demora na resolução destes processos tem consequências que ultrapassam largamente os interesses comerciais das empresas envolvidas”, sublinha.

A UMG entende que as entidades competentes devem avaliar se os mecanismos legais estão a ser utilizados de forma compatível com o interesse público e se a demora na sua apreciação está a criar obstáculos injustificados à entrada de concorrentes.

“A proteção das patentes, escudada na crónica lentidão da Justiça portuguesa, não pode transformar-se num bloqueio à concorrência nem num instrumento para impedir ou atrasar o acesso dos doentes a medicamentos genéricos”, defende.

Dapagliflozina: falta de stock deixa abastecimento vulnerável

A associação explica que há apenas um operador de genéricos desta substância ativa (dapagliflozina) usada para a diabetes tipo 2 – a Teva/Ratiopharm -, que deixou de ter ‘stock’ nacional, criando uma situação de ”particular vulnerabilidade no abastecimento”.

Lembra que a eventual entrada de outros laboratórios permitiria passar de um para três operadores de genéricos, reforçando a capacidade de abastecimento, reduzindo a dependência de um único fornecedor e promovendo a concorrência, com potenciais benefícios para os preços e para os encargos suportados pelos doentes e pelo SNS.

Infarmed autorizou medicamentos genéricos provenientes do Reino Unido

Neste contexto, a associação saúda a decisão do Infarmed, que perante a rutura de stock de dapagliflozina genérica da Teva em Portugal autorizou a utilização de embalagens provenientes do Reino Unido, com rotulagem em inglês e folheto informativo em português.

“Esta decisão foi fundamental para proteger os utentes, garantindo a continuidade do acesso a uma alternativa genérica e evitando que, perante a ausência de ‘stock’ do único operador de genéricos presente no mercado nacional, os doentes ficassem dependentes exclusivamente do medicamento de marca”, que tem um preço mais elevado, acrescenta.

UMG quer intervir nos processos judiciais contra os genéricos

A UMG decidiu ainda, face à gravidade da situação, avançar com diligências para intervir nos processos judiciais em curso interpostos pela AstraZeneca, procurando constituir-se como assistente para “acompanhar de perto” a evolução destes casos.

A associação considera que estão em causa “interesses que ultrapassam largamente os interesses comerciais das empresas envolvidas”.

“O que está em causa é o direito dos doentes a acederem a medicamentos, a promoção da concorrência e a defesa da sustentabilidade financeira do SNS”, acrescenta.

Em Portugal, mais de 930 mil pessoas com diabetes encontravam-se registadas nos cuidados de saúde primários no final de 2024, sendo a diabetes tipo 2 a forma predominante da doença.