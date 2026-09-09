Do centro da cidade para o ecrã: Braga cria nova montra para o comércio local

Uma loja no centro de Braga deixará de depender apenas de quem passa à sua porta. O Marketplace CentroBraga.pt prepara-se para reunir produtos e serviços do comércio local numa plataforma comum, dando aos estabelecimentos uma presença digital ligada à identidade da cidade.

O lançamento integra o Centro Braga - Bairro Comercial Digital de Braga, promovido pela Associação Empresarial de Braga (AEB) e pelo Município. O projeto abrange perto de mil agentes comerciais e representa um investimento de cerca de 1,4 milhões de euros, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência.

O marketplace é uma das peças desse programa. A plataforma deverá funcionar como montra e canal de venda para os negócios aderentes, permitindo-lhes apresentar a oferta a clientes locais e chegar também a consumidores que pesquisam ou compram à distância.

“O objetivo não é substituir o comércio físico, mas dar aos negócios uma nova montra e criar mais um ponto de contacto com os consumidores. Queremos que uma loja do centro de Braga possa ser descoberta por quem está na cidade, mas também por quem está noutra região ou até noutro país”, explica Daniel Vilaça, Presidente da Associação Empresarial de Braga.

Digitalizar sem descaracterizar o comércio

O desafio do comércio de proximidade não se resume a abrir uma conta numa rede social ou colocar produtos na internet. É preciso manter informação atualizada, responder a clientes, gerir encomendas e perceber como cada canal pode contribuir para as vendas. Para estruturas pequenas, esse trabalho exige tempo e competências que nem sempre estão disponíveis.

O CentroBraga.pt procura responder a esse problema através de uma solução coletiva. Em vez de cada negócio construir sozinho a sua loja digital, os estabelecimentos passam a integrar um espaço associado ao centro de Braga e à sua oferta comercial. A plataforma permite preservar a identidade própria de cada marca, mas enquadra-a numa rede que pode ser promovida em conjunto.

A AEB prevê acompanhar esta entrada no digital com apoio técnico e formação. O plano de atividades da associação inclui ações práticas sobre a gestão da presença no marketplace, além de serviços de marketing digital para promover a plataforma. O objetivo não é apenas colocar lojas online, mas ajudá-las a usar o canal com continuidade.

“A transformação digital só faz sentido se for acompanhada de capacitação. Por isso, o projeto não se resume à criação da plataforma: queremos apoiar os comerciantes na utilização das ferramentas e na construção de uma presença digital que tenha continuidade”, acrescenta Daniel Vilaça.

Uma plataforma dentro de um projeto mais amplo

O Bairro Comercial Digital não termina no marketplace. Estão previstas outras ferramentas, entre as quais uma solução coletiva de reservas para restaurantes, um sistema de avaliações da experiência de consumo e uma plataforma de realidade aumentada aplicada ao comércio instalado na área abrangida.

O projeto inclui também relatórios trimestrais com informação sobre tráfego, padrões de visita e valores transacionados com cartões bancários. Esses dados poderão dar aos agentes económicos uma leitura mais concreta sobre o comportamento de quem frequenta o centro, ajudando a ajustar horários, campanhas ou oferta.

Está igualmente previsto o desenvolvimento de um portefólio de produtos com o selo “Authentic Braga”. A ligação entre marketplace, marca territorial e produtos locais pode ajudar a tornar mais visível aquilo que distingue o comércio da cidade, sobretudo junto de quem não conhece os estabelecimentos pelo nome.

AEB liga comerciantes à transformação digital

No projeto, a Associação Empresarial de Braga ocupa uma posição de ligação entre tecnologia e realidade empresarial. Cabe-lhe mobilizar comerciantes, identificar dificuldades e apoiar a adoção das ferramentas. É uma função importante num setor onde os níveis de maturidade digital são muito diferentes.

O marketplace não substitui a experiência física que dá identidade ao centro histórico. Acrescenta, porém, um novo ponto de contacto com o consumidor e permite que a relação com uma loja continue para lá da visita à cidade.

A entrada em funcionamento do CentroBraga.pt será, assim, um novo passo na transformação digital do comércio de proximidade, permitindo testar a capacidade de uma infraestrutura comum para aproximar negócios e consumidores e criar novas oportunidades de contacto e venda.