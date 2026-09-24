Embalagens portuguesas procuram espaço em oito mercados internacionais

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Uma embalagem deixou há muito de servir apenas para proteger um produto. O peso, os materiais, a possibilidade de reciclagem e a informação disponível ao longo da cadeia passaram a influenciar decisões de compra e o acesso a mercados. Para as empresas do setor, inovar tornou-se uma condição de competitividade.

É neste contexto que surge o SustainablePackPT, promovido pela AEB - Associação Empresarial de Braga e pela NERLEI. O projeto procura aumentar a notoriedade e a capacidade exportadora da fileira portuguesa das embalagens, aproximando empresas, conhecimento sobre mercados e oportunidades de negócio internacional.

A operação decorre entre fevereiro de 2025 e fevereiro de 2027. Tem um custo total superior a 522 mil euros, dos quais cerca de 302 mil correspondem a apoio financeiro da União Europeia. O trabalho está orientado para oito mercados: Países Baixos, Bélgica, Alemanha, Dinamarca, Suécia, Noruega, Canadá e Estados Unidos da América.

“A fileira portuguesa das embalagens tem competências e capacidade de inovação, mas as PME nem sempre dispõem dos recursos necessários para abordar mercados internacionais de forma estruturada. O SustainablePackPT permite criar uma estratégia conjunta, aproximando as empresas de conhecimento, potenciais parceiros e novos mercados”, explica Rui Marques, Diretor-Geral da Associação Empresarial de Braga.

Conhecer o mercado antes de tentar entrar

Vender noutro país não depende apenas de encontrar um comprador. As empresas precisam de perceber requisitos técnicos, canais de distribuição, concorrência, hábitos de consumo e critérios usados por clientes industriais. No setor das embalagens, essa preparação é ainda mais importante devido à evolução das exigências ambientais e de rastreabilidade.

O SustainablePackPT inclui análises de mercado e a elaboração de uma estratégia internacional para a fileira. Prevê também ações de capacitação sobre mercados externos, regulação, ecodesign e tendências de consumo. O objetivo é reduzir a distância entre a qualidade técnica da oferta portuguesa e o conhecimento necessário para a posicionar junto de compradores internacionais.

Esta abordagem coletiva é especialmente útil para PME. Uma empresa pode ter tecnologia, materiais ou soluções relevantes, mas não dispor sozinha dos recursos necessários para estudar oito mercados, manter presença internacional e desenvolver contactos de forma continuada.

Da preparação à presença no terreno

O projeto passou da análise à exposição internacional em setembro de 2025, com a presença na PACK EXPO Las Vegas. Realizada entre 29 de setembro e 1 de outubro, a feira permitiu apresentar a oferta portuguesa num dos principais encontros do setor na América do Norte.

Segundo a AEB, esta foi a primeira participação de grande dimensão da indústria portuguesa de embalagens num contexto internacional. Mais do que uma presença institucional, a iniciativa funcionou como montra para as empresas e entidades da fileira e como ponto de contacto com um mercado incluído na estratégia do projeto.

O plano integra igualmente visitas a mercados externos, receção de importadores e participação em certames de referência. Estas ações não garantem contratos nem exportações. Criam, contudo, condições para que as empresas conheçam potenciais parceiros, testem o seu posicionamento e percebam que adaptações podem ser necessárias antes de avançarem.

“A sustentabilidade está a transformar a própria indústria das embalagens e os critérios de entrada em muitos mercados. Para as empresas portuguesas, acompanhar esta evolução é essencial não só para responder às exigências dos clientes, mas também para identificar novas oportunidades de negócio e reforçar a competitividade internacional”, acrescenta Rui Marques.

AEB liga a indústria de Braga a novas cadeias de valor

Para a Associação Empresarial de Braga, o SustainablePackPT acrescenta uma dimensão setorial ao apoio prestado às empresas. A associação participa na organização do conhecimento, na mobilização empresarial e na abertura de canais internacionais que seriam mais difíceis de construir de forma isolada.

O projeto interessa ao tecido empresarial da região porque a fileira das embalagens não se limita aos fabricantes do produto final. Cruza materiais, moldes, impressão, automação, design e tecnologia, envolvendo competências presentes no Norte industrial. Quando estas atividades trabalham em rede, aumenta a possibilidade de apresentar soluções mais completas a cadeias de valor exigentes.

O impacto final terá de ser medido por indicadores como empresas envolvidas, contactos gerados, entrada em mercados e evolução das exportações. Para já, o SustainablePackPT já levou a oferta portuguesa a um palco internacional e criou um programa de preparação para oito destinos. É nesse caminho, entre conhecimento e presença comercial, que a AEB procura dar às empresas da região melhores condições para competir fora do país.