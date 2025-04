Pai de filha de sete meses morta pelo cão da família quebra o silêncio. Polícia divulgou vídeo após o ataque

Destroçado, um pai que está a viver o maior pesadelo de quem tem filhos, quebrou o silêncio nas redes sociais. "Daria minha vida para trazer a minha bebé de volta", escreveu no Facebook, dias depois de a sua filha Elizah, de apenas sete meses, ter sido fatalmente atacada pelo cão da família.

A família, que vive no Ohio, Estados Unidos, viveu um cenário de terror na passada quarta-feira dentro da própria casa, na qual tinha três cães. Todos os animais estão sob custódia e não se sabe destino do pit-bull que atacou a menina. O pai contou que a família tinha acabado de se mudar para sua nova casa e estava animada para começar um novo capítulo nas suas vidas. Uma vida feliz interrompida abruptamente por esta tragédia.

"Tudo o que eu quero dizer é: por favor, a todos os que têm bebés, segurem-nos com força e nunca saiam do lado deles", escreveu o pai, Kameron Turner, no Facebook. "Esta dor é tão insuportável”, assumiu.

"Temos um longo caminho pela frente e realmente não entendo por que Deus nos está a fazer passar por esta m****. Temos um caminho horrível pela frente ", escreveu. "Simplesmente não entendo por que pessoas que fazem o que é certo têm de passar por esta dor."