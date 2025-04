Deito-me às 23h. Afinal, a que horas posso tomar o último café do dia?

Se há momento que a maioria dos portugueses não abdica é o do café. E vários estudos têm vindo atestar benefícios de beber café com moderação. Porém, também sabemos que o café tem impacto na qualidade do nosso sono e as dificuldades em ter um sono de qualidade são também comuns no nosso país.

Em declarações ao jornal espanhol Herlado, uma nutricionista esclarece que, quando acordamos, o corpo produz cortisol , uma hormona que fornece ao nosso corpo energia na forma de glicose para nos acordar. O cortisol permanece no corpo por 60 a 90 minutos. Por isso, é aconselhável esperar pelo menos duas horas após acordar para tomar o primeiro café, refere Cynthia Morillas.

Mas, será suficiente não beber café depois de jantar para garantir uma noite de sono de qualidade? Os especialistas recomendam evitar o consumo de cafeína pelo menos seis horas antes de dormir.

Então, se a sua hora de deitar for às 23h, deverá beber café no máximo até às 17h. Depois desta hora, pode optar por descafeinado ou chás de ervas para não haver impacto no sono.

"O consumo excessivo de café, principalmente à tarde ou à noite, pode afetar negativamente a qualidade do sono, o que pode levar a fadiga e a problemas de saúde a longo prazo", referiu a nutricionista no mesmo artigo.

Ainda assim, e da mesma forma que acontece com o álcool, é importante sublinhar que a sensibilidade e a tolerância à cafeína dependem de pessoa para pessoa.