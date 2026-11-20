Alexander Haskin, que participou em séries como «You», da Netflix, «The Rookie» e «Mayans M.C.», morreu depois de ter sido encontrado no mar, junto ao famoso cais de Santa Mónica. As autoridades estão a investigar as circunstâncias da morte, enquanto a família tenta perceber o que aconteceu.

Alexander Haskin, ator de 38 anos que integrou o elenco de várias produções televisivas, morreu na segunda-feira, 16 de novembro, depois de ter sido resgatado do mar, perto do cais de Santa Mónica, na Califórnia, Estados Unidos.

O Departamento de Polícia de Santa Mónica recebeu um alerta sobre a presença de um homem na água pelas 16h06 (hora local). Os guardas portuários iniciaram as buscas e conseguiram localizar o ator, que foi retirado do mar e transportado para uma embarcação de salvamento, onde começaram as manobras de reanimação.

As tentativas de salvar Alexander Haskin prosseguiram depois de este ter sido levado para o cais, com a intervenção dos paramédicos dos bombeiros de Santa Mónica. Apesar dos esforços das equipas de emergência, o ator acabou por ser declarado morto às 16h56.

A informação foi avançada pela revista «People», que teve acesso ao comunicado das autoridades. O caso foi inicialmente noticiado pelo «Santa Monica Daily Press».

Autoridades esclarecem circunstâncias da morte

O Departamento de Medicina Legal do Condado de Los Angeles identificou a vítima como Alexander Haskin, de 38 anos, de acordo com informações divulgadas pela estação televisiva KTLA.

Entretanto, surgiram notícias que apontavam para uma alegada discussão entre o ator e uma mulher antes de este ter entrado na água. Contudo, a Polícia de Santa Mónica veio esclarecer que os elementos recolhidos durante a investigação não sustentam essa versão.

«As provas indicam que o homem estava sozinho e não interagiu com ninguém no período imediatamente anterior ao incidente. As imagens das câmaras de segurança corroboram essa conclusão», explicou um representante das autoridades, citado pela «People».

Segundo a «Entertainment Weekly», a polícia está a investigar a morte como um possível suicídio. No entanto, o Departamento de Medicina Legal ainda não tinha determinado oficialmente a forma da morte, estando a investigação em curso.

Pai recorda últimos momentos antes da tragédia

A morte de Alexander Haskin deixou a família sem respostas. Em declarações ao «Los Angeles Times», o pai, Dana Haskin, descreveu o filho como uma pessoa feliz, bem-disposta e com vários interesses.

«Era um rapaz feliz. Gostava de brincar e estava sempre a meter-se em sarilhos, mas no bom sentido», recordou.

O pai revelou ainda que a última vez que teve notícias do filho foi na manhã de segunda-feira, quando recebeu uma curta mensagem. Dana Haskin optou por não revelar o conteúdo, mas admitiu que a comunicação lhe deixou mais perguntas do que respostas.

De acordo com o mesmo jornal, Alexander parecia estar bem nos dias anteriores à morte e aguardava com entusiasmo a oportunidade de passar o Dia de Ação de Graças com a família.

Alexander Haskin participou em «You» e «The Rookie»

Para além da representação, Alexander Haskin trabalhava como personal trainer e tinha também experiência na área da preparação física e da nutrição desportiva.

O ator participou em várias produções televisivas, entre as quais a série «You», da Netflix, «The Rookie», da ABC, e «Mayans M.C.», do Hulu.

Antes de se dedicar à representação, cresceu em Long Beach, na Califórnia, estudou música no Long Beach City College e integrou as forças de segurança da Força Aérea dos Estados Unidos.

Segundo o pai, a representação surgiu mais tarde na sua vida. Alexander realizou várias audições e conseguiu pequenos papéis, que fazia questão de partilhar com orgulho junto da família. A morte do ator continua sob investigação pelas autoridades norte-americanas.