Depois de meses de rumores, encontros discretos e momentos de cumplicidade nos bastidores da televisão, o ator partilhou fotografias com a namorada. O casal aproveitou um fim de semana no Algarve, onde também assistiu ao MotoGP.

Pedro Teixeira já não tem motivos para esconder a felicidade. O ator decidiu mostrar um pouco mais da relação com Matilde Reymão e partilhou nas redes sociais várias fotografias do último fim de semana, no Algarve, onde surge ao lado da namorada.

Esta é uma das partilhas mais reveladoras do casal desde que o romance se tornou público. Entre imagens dos dois juntos e outras em que a atriz surge em destaque, Pedro Teixeira deixou claro que está a viver uma fase feliz ao lado de Matilde Reymão.

«Ainda a recuperar deste fim de semana de sonho!», escreveu o ator na legenda da publicação, que rapidamente despertou a atenção dos seguidores.

Os dois escolheram o Algarve para passar alguns dias juntos e aproveitaram também para assistir ao Grande Prémio de MotoGP de Portugal, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. Um fim de semana que ficou marcado pela conquista do título mundial de 2026 por Marc Márquez.

Um romance que começou longe dos olhares do público

A história de Pedro Teixeira e Matilde Reymão começou a despertar curiosidade durante o verão, quando surgiram notícias de uma aproximação entre os dois atores.

Os rumores ganharam força depois de terem sido vistos juntos no Algarve, numa altura em que ainda procuravam manter a discrição. Mas terá sido nos bastidores da televisão que a cumplicidade começou a crescer.

Pedro Teixeira e Matilde Reymão cruzaram-se profissionalmente na novela «A Madrasta» e no programa «As Novas 7 Maravilhas de Portugal», da TVI, onde trabalharam em conjunto. A proximidade entre os dois não passou despercebida e começaram a surgir as primeiras notícias sobre um possível envolvimento amoroso.

Em agosto, a imprensa já dava conta de férias partilhadas e de uma crescente cumplicidade. Em setembro, foram captados momentos de proximidade nos bastidores de uma gala das «7 Maravilhas de Portugal», incluindo gestos carinhosos e trocas de olhares.

A atriz acabaria por deixar escapar que estava a viver uma fase feliz. Questionada sobre o romance, Matilde Reymão não escondeu o sorriso e respondeu simplesmente: «Estou feliz». Na altura, preferiu não revelar mais pormenores sobre a vida pessoal.

Dos primeiros sinais à relação assumida

Apesar de inicialmente terem procurado manter a relação longe da exposição pública, os sinais foram-se multiplicando.

Em outubro, Pedro Teixeira partilhou uma fotografia de Matilde Reymão com o seu cão, Goji, acompanhada por um coração vermelho. Um gesto simples, mas que foi interpretado como mais uma demonstração de que o ator já não pretendia esconder a nova paixão.

Pouco depois, também Matilde partilhou momentos de treino no ginásio ao lado do ator, voltando a alimentar a curiosidade dos seguidores.

Já em novembro, os dois foram vistos juntos num jantar, num ambiente descontraído, e a relação passou a ser cada vez menos discreta. Agora, com as novas fotografias partilhadas por Pedro Teixeira, o casal mostra-se ainda mais à vontade para dividir momentos a dois com quem os acompanha.

Pedro Teixeira voltou a apaixonar-se três anos depois de Sara Matos

Esta é a primeira relação amorosa publicamente conhecida de Pedro Teixeira desde o fim do namoro com Sara Matos, em junho de 2023.

Os dois atores estiveram juntos durante cerca de nove anos e têm um filho em comum, Manuel. Na altura da separação, anunciaram que, apesar de seguirem caminhos diferentes enquanto casal, continuariam unidos na vida do filho.

Também Matilde Reymão atravessou uma mudança importante na sua vida sentimental antes de iniciar esta relação.

A atriz terminou o noivado com o surfista Nic von Rupp em junho de 2026. Os dois tinham uma relação de cerca de sete anos e estavam noivos desde agosto de 2024, quando o surfista lhe pediu em casamento durante umas férias na Indonésia.

Na altura, Matilde explicou que a decisão de seguirem caminhos diferentes já vinha a ser vivida em privado e que ambos continuavam unidos por carinho e amizade.

Agora, a atriz e Pedro Teixeira parecem estar a viver uma nova fase, sem a mesma preocupação em esconder os momentos de cumplicidade. E as fotografias partilhadas pelo ator são mais um sinal de que o romance já não vive apenas nos bastidores.