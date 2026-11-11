"O homem com quem sempre disse que ia casar e ter filhos": a história de amor destes atores portugueses resistiu à distância e à maior dor das suas vidas

Matilde Breyner voltou a derreter os seguidores com uma declaração de amor a Tiago Felizardo. A atriz assinalou o aniversário do marido, celebrado a 10 de novembro, com um vídeo muito especial, onde reuniu vários registos da vida a dois e momentos de ternura em família, ao lado da filha, Mia.

«Parabéns ao homem com quem sempre disse que ia casar e ter filhos. E comi. Ai! E casei», escreveu, numa legenda bem-disposta, que não deixou os fãs indiferentes.

Nas imagens partilhadas, Matilde mostra vários momentos de cumplicidade com o companheiro e a filha, revelando um lado mais íntimo da família que têm construído juntos.

A publicação rapidamente se encheu de mensagens de carinho e felicitações. «Muitos parabéns», «O nosso cowboy!», «Tão fofos! Parabéns, Tiaguinho» e «Vocês são muito fofos os três!» foram algumas das reações deixadas pelos seguidores e amigos.

«É muito lindo acompanhar a vossa família», «Que ternura!», «Parabéns pelo pai incrível que deste à Mia!», «Família perfeita», «São o reflexo da felicidade» e «Grande paizão e maridão» são outros dos comentários que se podem ler.

Mas há uma história particularmente bonita por detrás desta família. O que hoje é uma relação consolidada, com casamento e uma filha em comum, começou de uma forma inesperada: em cima de um palco.

Uma história de amor que começou numa peça de teatro

Matilde Breyner e Tiago Felizardo conheceram-se em 2016, quando contracenaram na peça «The Motherfucker With the Hat», apresentada no Teatro do Bairro, em Lisboa.

Na história, os dois interpretavam um casal com uma relação intensa. A proximidade entre as personagens acabou por aproximá-los também na vida real.

Em maio desse ano, a atriz confirmou publicamente o namoro e não escondeu a felicidade. «Encontrei o amor sem procurar!», confessou à revista Lux.

Matilde explicou, na altura, que os sentimentos não surgiram logo no início dos ensaios. Tinha receio de confundir a ficção com a realidade, mas acabou por perceber que aquilo que estava a sentir era muito mais do que parte de uma personagem.

O início da relação teve ainda um desafio adicional: Tiago vivia em Los Angeles, nos Estados Unidos, enquanto Matilde permanecia em Portugal.

Durante vários anos, o casal habituou-se a viver entre viagens, despedidas e reencontros. Em entrevistas, ambos falaram sobre a distância com naturalidade, reconhecendo que era necessário esforço e criatividade para manter a relação.

Numa entrevista ao Observador, publicada em outubro de 2026, Matilde revelou que chegaram a viver quase seis anos nesta situação. A atriz reconheceu que a experiência a ensinou a comunicar melhor, a partilhar os problemas e a expressar os sentimentos.

O pedido de casamento e um dia cheio de significado

Em setembro de 2018, Tiago surpreendeu Matilde com um pedido de casamento. O ator preparou um anel de noivado e um livro com fotografias da atriz, captadas por si. A resposta foi um «sim».

A cerimónia em Portugal aconteceu a 7 de setembro de 2019, na Quinta do Perú, em Azeitão, rodeados de familiares e amigos. O casamento ficou marcado por vários pormenores especiais. O vestido da atriz foi desenhado pela irmã, Pureza Mello Breyner, e as alianças pertenciam aos avós paternos de Tiago.

Antes da cerimónia em Portugal, os dois já tinham trocado alianças numa viagem a Las Vegas, em 2016. Na altura, Matilde não escondeu o entusiasmo por ter encontrado a pessoa com quem queria partilhar a vida.

Uma dor que nunca esquecerão: a perda da filha Zoe

Nem tudo foi fácil no percurso do casal. Antes da chegada de Mia, Matilde e Tiago enfrentaram uma das experiências mais dolorosas das suas vidas: a perda de uma filha.

Em 2021, a atriz sofreu uma primeira perda gestacional, às seis semanas de gravidez. Mais tarde, em 2022, voltou a engravidar. O casal esperava uma menina, a quem deu o nome de Zoe, mas durante a gestação foram detetadas malformações na bebé.

Depois de um processo particularmente difícil, Matilde e Tiago decidiram interromper a gravidez aos seis meses. A atriz falou publicamente sobre a experiência no programa «Goucha», da TVI, numa entrevista em que explicou a importância de quebrar o silêncio em torno da perda gestacional.

Em outubro de 2023, voltou a recordar a filha, sublinhando que Zoe será sempre a primeira filha do casal e que falar sobre ela é uma forma de manter viva a sua memória.

Mais recentemente, numa conversa com o podcast «Em 40 Minutos», do Observador, Matilde voltou a abordar o tema e explicou que os pais que passam por uma perda gestacional precisam de sentir que podem falar sobre os filhos que perderam.

Um testemunho de enorme sensibilidade, que mostrou uma dimensão mais vulnerável da atriz e ajudou a dar visibilidade a uma realidade tantas vezes vivida em silêncio.

A chegada de Mia trouxe uma nova felicidade à família

Em julho de 2023, Matilde anunciou que estava novamente grávida. Desta vez, o casal esperava uma menina. A atriz admitiu que demorou algum tempo a conseguir desfrutar plenamente da gravidez, depois de tudo o que tinha acontecido com Zoe. O medo e a incerteza acompanharam parte deste novo percurso.

A 8 de dezembro de 2023, nasceu Mia. A chegada da bebé concretizou um sonho muito desejado por Matilde e Tiago, embora o parto também tenha sido marcado por um susto. Em fevereiro de 2024, a atriz revelou que a filha precisou de ser reanimada durante cerca de sete minutos após o nascimento.

Felizmente, Mia ultrapassou esse momento e a família começou a viver uma nova etapa. Desde então, Matilde tem partilhado alguns episódios da maternidade e da vida familiar. Entre as revelações mais ternurentas esteve a divisão das tarefas com a bebé: a atriz explicou que, enquanto amamentava, Tiago assumia naturalmente a responsabilidade de mudar as fraldas.

O companheiro tem sido também alvo de vários elogios por parte da mulher, que já o descreveu como um pai completamente rendido à filha. Em 2025, numa conversa com o programa «Passadeira Vermelha», da SIC Caras, Matilde brincou precisamente com o facto de ter um marido que também é mãe, explicando que a dedicação de Tiago a Mia é tão grande que, por vezes, encontrar tempo para momentos a dois se torna um desafio.

Agora, com uma nova publicação, a atriz voltou a mostrar a cumplicidade que os une. A declaração de aniversário pode ter sido feita com humor, mas encerra uma história muito maior: a de duas pessoas que se conheceram através da representação, transformaram a ficção em realidade, resistiram à distância e construíram uma família depois de enfrentarem momentos de enorme dor.