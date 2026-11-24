Quando uma mulher sente que é a única pessoa adulta na relação, a atração pode tornar-se muito difícil. É esta a ideia central de uma reflexão de Alessandro Frosali, coach especializado em ajudar homens a tornarem-se melhores maridos, que identifica cinco comportamentos que os homens devem mudar para construir uma relação mais equilibrada.

No vídeo, Alessandro dirige-se diretamente aos maridos e explica que a responsabilidade dentro de um casamento não se limita a cumprir tarefas quando a mulher pede. Implica também saber tomar a iniciativa, antecipar necessidades, assumir compromissos e gerir as próprias emoções.

O coach apresenta cinco mudanças que podem fazer a diferença na dinâmica de um casal. A sua mensagem é clara: a intimidade não começa necessariamente no quarto. Por vezes, o caminho para a recuperar começa na capacidade de assumir responsabilidades no dia a dia.

1. Deixar de fazer da mulher um sistema de lembretes

A primeira recomendação de Alessandro Frosali é simples: se um homem diz que vai fazer alguma coisa, também tem de assumir a responsabilidade de se lembrar de a fazer.

Para o coach, um dos problemas surge quando o marido espera que a mulher se encarregue de recordar os compromissos, verificar se foram cumpridos e voltar a insistir quando continuam por fazer.

Frosali explica que, dessa forma, uma única tarefa acaba por representar três tarefas para a mulher: lembrar-se do que é preciso fazer, verificar se o marido o fez e voltar a lembrá-lo. Como afirma no vídeo: «Transformaste uma tarefa em três tarefas para ela.»

Na perspetiva do coach, esta dinâmica acaba por provocar desgaste. A mulher não deve ter de assumir também a responsabilidade de acompanhar constantemente aquilo que o marido prometeu fazer. A solução passa por assumir cada compromisso por inteiro, incluindo a responsabilidade de não o esquecer.

2. Pensar nas coisas até ao fim, em vez de deixar tudo a meio

O segundo conselho está relacionado com a capacidade de antecipar o que é necessário para concretizar um plano.

Alessandro Frosali dá o exemplo de um marido que reserva um restaurante, mas não pensa nos restantes detalhes necessários para que o programa aconteça sem problemas.

A que horas é preciso sair? A pessoa que vai tomar conta dos filhos já está assegurada? Existe estacionamento? O marido tem realmente a carteira consigo?

Para Frosali, não basta pensar na primeira parte de uma tarefa e deixar que outra pessoa se encarregue de resolver tudo o que falta.

«Ser adulto significa pensar numa coisa até à sua conclusão, em vez de pensar em 60% dela e deixar que outra pessoa se encarregue dos restantes 40%.»

A ideia é que um homem não deve considerar uma tarefa resolvida apenas porque deu o primeiro passo. É necessário pensar em todo o processo e assumir também os detalhes que permitem concretizá-la.

3. Deixar de ser passivo e começar a tomar iniciativas

O terceiro ponto apresentado pelo coach dirige-se especialmente aos homens que deixam sistematicamente as decisões nas mãos das mulheres.

O que querem jantar? O que vão fazer no fim de semana? Onde vão passar as férias?

Segundo Alessandro Frosali, quando o marido pergunta constantemente à mulher o que devem fazer, sem apresentar preferências ou ideias próprias, acaba por lhe atribuir também a responsabilidade de tomar todas as decisões.

A recomendação é começar a manifestar opiniões, apresentar sugestões e tomar a iniciativa de organizar planos.

«Ter preferências, apresentar ideias e tomar a iniciativa de fazer planos.»

O coach faz, no entanto, uma distinção importante: tomar iniciativa não significa controlar todas as decisões nem assumir o comando da relação.

«Não significa assumir o controlo. Significa que existem dois adultos a construir uma vida em conjunto.»

Frosali aborda ainda a questão dos padrões e das expectativas dentro do casal. Se a mulher tem padrões mais elevados, o marido deve procurar estar à altura desses padrões, aprender a valorizá-los e crescer com ela.

Mas deixa também um aviso: «Não diminuas a tua própria luz. Cresce com ela e evita a passividade.»

Para o coach, a passividade não é atraente. Uma relação deve contar com a participação ativa dos dois adultos.

4. Assumir a responsabilidade pelas próprias emoções

O quarto conselho diz respeito à forma como o homem reage quando surgem conversas difíceis, críticas ou problemas na relação.

Alessandro Frosali identifica diferentes comportamentos que podem dificultar estas conversas: ficar amuado, explodir emocionalmente, fechar-se em silêncio ou precisar que a mulher o tranquilize simplesmente porque levantou um problema.

Na sua perspetiva, quando isto acontece, a mulher acaba por ter de gerir as emoções do marido antes de conseguir sequer falar sobre aquilo que a preocupa.

O coach descreve esta situação como extremamente desgastante.

«Ela passa a ter de gerir as tuas emoções antes de conseguir sequer abordar as dela.»

A mensagem de Frosali é um apelo à responsabilidade emocional. O homem deve concentrar-se em gerir as próprias emoções, em vez de transferir essa tarefa para a mulher.

Dessa forma, poderá contribuir para conversas mais compreensivas e para uma melhor gestão das dificuldades que surgem na relação.

5. Ser um homem cuja palavra lhe permite deixar de se preocupar

A quinta recomendação é apresentada por Alessandro Frosali como uma das mais importantes.

Quando um marido diz que vai tratar de alguma coisa, a mulher deve poder confiar verdadeiramente nessa afirmação e deixar de pensar no assunto.

Não deve precisar de verificar se ele se lembrou, voltar a perguntar ou ficar na dúvida sobre se a tarefa será realmente cumprida.

Como explica o coach: «Quando dizes "eu trato disso", ela deve poder deixar verdadeiramente de pensar no assunto.»

Frosali resume esta ideia em três princípios: não ter de verificar, não ter de lembrar e não ter de se perguntar se o marido se lembrou.

A palavra dada deve ser suficiente. Se o homem assume uma responsabilidade, deve levá-la até ao fim, sem obrigar a mulher a acompanhar o processo.

Esta recomendação reúne, de certa forma, vários dos pontos anteriores: cumprir compromissos, pensar nas tarefas até à sua conclusão e assumir a responsabilidade pelo que se promete fazer.

A intimidade no casamento pode começar longe do quarto

No final do vídeo, Alessandro Frosali regressa à ideia que serve de ponto de partida para toda a sua reflexão: a dificuldade de manter a intimidade quando uma pessoa sente que tem de supervisionar constantemente a outra.

«A intimidade torna-se bastante difícil quando uma pessoa sente que é responsável por supervisionar a outra.»

Para o coach, o caminho de regresso à intimidade nem sempre passa pelo quarto. Pode começar muito antes, através da competência e da capacidade de assumir responsabilidades.

A sua mensagem final é direta: «Começa pela competência.»