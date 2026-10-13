Afastada da televisão, famosa atriz portuguesa foi mãe pela segunda vez e as fotos do pós-parto são emocionantes

Catarina Gouveia já foi mãe pela segunda vez. A atriz e influenciadora digital anunciou a chegada da segunda filha esta segunda-feira, 12 de outubro, através de uma publicação no Instagram, onde partilhou os primeiros registos em família na maternidade.

Ao lado do marido, Pedro Melo Guerra, e das duas filhas, Catarina Gouveia deu a conhecer um momento especial vivido poucas horas depois do parto. Na legenda das fotografias, a criadora de conteúdos revelou a hora do nascimento e deixou uma mensagem marcada pela emoção.

«Ontem, às 20h20, nasceu a nossa segunda filha e quis Deus que o nosso mundo ficasse ainda mais cor-de-rosa», escreveu.

A publicação não tardou a conquistar os seguidores, que fizeram questão de felicitar os pais e dar as boas-vindas à recém-nascida. Entre os comentários, multiplicaram-se as mensagens de carinho dirigidas à família, com vários fãs a destacarem a ternura das imagens.

«Muitos parabéns. Sê bem-vinda, princesa», «Que sonho!! Parabéns!» e «Que lindos! Parabéns, querida! Uma vida muito feliz para vocês» são algumas das mensagens deixadas na caixa de comentários.

Também não faltaram votos de saúde e felicidade para esta nova etapa da família. «Saúde, saúde, saúde», «Parabéns, família linda» e «Que amor, que amor, que amor! Bem-vinda, tão pequenina e já tão querida!» são outras das reações à partilha.

Catarina Gouveia e Pedro Melo Guerra aumentam a família

A recém-nascida é a segunda filha de Catarina Gouveia e Pedro Melo Guerra, que já são pais de Esperança, nascida a 26 de maio de 2022.

A chegada da bebé acontece numa fase particularmente especial para o casal, que assinalou recentemente mais um aniversário de casamento. No passado dia 10 de outubro, os dois celebraram seis anos de união, ocasião que Catarina Gouveia assinalou nas redes sociais com fotografias de família.

Na altura, a atriz deixou uma legenda que antecipava a nova configuração familiar: «Seis anos e duas filhas depois. 10.10.20».

A publicação permitiu também confirmar que o casal esperava outra menina, poucos dias antes do nascimento.

Uma nova etapa para a família

Catarina Gouveia anunciou a segunda gravidez em maio, no dia em que a filha mais velha celebrou quatro anos. Desde então, foi partilhando com os seguidores alguns momentos desta fase, acompanhando publicamente a expectativa pela chegada do novo membro da família.

Agora, com o nascimento da segunda filha, a atriz e influenciadora inicia uma nova etapa ao lado de Pedro Melo Guerra e das duas meninas.

As primeiras fotografias da maternidade mostram a família reunida para receber a bebé, num momento que rapidamente gerou uma onda de felicitações nas redes sociais.