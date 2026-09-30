Afastou-se da televisão e tornou-se muito discreta. Agora, famosa atriz surge de visual arrojado e com um homem que está a dar que falar

Manteve a identidade do pai da filha em segredo durante anos. Agora, famosa atriz portuguesa não esconde o amor ao lado do namorado

Durante anos, Joana Duarte habituou os fãs a uma imagem muito própria: cabelos compridos, ondulados e aquele visual que ficou associado à atriz desde os tempos em que conquistou uma geração em Morangos com Açúcar.

Agora, aos 39 anos, a atriz decidiu mudar. Joana Duarte apareceu nas redes sociais com um novo corte pelos ombros, inspirado na tendência do bob curto, e o resultado deixou os seguidores rendidos. A atriz mostrou o processo através de um vídeo em que é possível ver o antes e o depois da mudança.

A reação dos fãs foi imediata. “Oh meu Deus, Joana! Linda”, “Adoro!”, “Amei o corte!”, “Linda de todas as formas”, “Bonequinha”, “Gata! Novo ciclo, novo cabelo!” e “Também quero cortar assim!” foram alguns dos comentários deixados na publicação.

Houve ainda quem escrevesse “Uau, perfeita”, “Bem, que mudança! Estás perfeita" e “Estás ainda mais linda”. Uma mudança que parece ter conquistado por completo quem acompanha a atriz.

O cabelo que marca uma nova era na vida da atriz

Joana Duarte sempre manteve uma imagem muito associada aos cabelos longos e ondulados. Por isso, o corte atual representa uma alteração visível na aparência da atriz.

O novo comprimento, pelos ombros, aproxima-se da tendência do bob, um dos cortes mais populares dos últimos anos, e dá-lhe um visual mais leve e contemporâneo.

Entre os comentários, houve mesmo quem associasse imediatamente a mudança a um novo capítulo: “Novo ciclo, novo cabelo!”

E a verdade é que o momento surge numa altura em que Joana Duarte parece estar a revelar um pouco mais de uma dimensão da sua vida que, durante muito tempo, preferiu manter longe dos holofotes.

Dias antes, uma outra fotografia de Joana também deu que falar

Poucos dias antes da mudança de visual, a atriz tinha surpreendido ao partilhar nas redes sociais fotografias das férias na Albânia, onde surge ao lado de um homem.

A publicação chamou a atenção precisamente por ser pouco habitual ver Joana Duarte expor desta forma a sua vida amorosa.

A atriz sempre foi bastante reservada quando o assunto é a vida pessoal. Mesmo quando foi mãe, em fevereiro de 2023, manteve a identidade do pai da filha, Mia, em privado. Na altura, explicou que se tratava de uma pessoa anónima, que não procurava exposição pública.

Mais tarde, Joana voltou a explicar que a decisão de preservar a identidade do pai da filha estava relacionada com o facto de ele não gostar de popularidade e de querer manter essa privacidade.

Por isso, as imagens da Albânia acabaram por despertar ainda mais curiosidade. Joana não fez, contudo, qualquer esclarecimento público sobre a identidade do homem que aparece nas fotografias nem confirmou se se trata do pai de Mia.

Entre as reações à publicação esteve também a de Carolina Loureiro, amiga e atriz, que deixou uma mensagem simples: “Lindinhos”.

Uma atriz que marcou uma geração

A mudança de visual ganha ainda mais impacto quando se olha para o percurso de Joana Duarte. A atriz tornou-se conhecida do grande público através de Morangos com Açúcar, onde interpretou Matilde Gouveia, protagonista da terceira temporada, ao lado de Luís Lourenço, que dava vida a Tiago Borges.

Foi uma das fases de maior impacto da série juvenil da TVI. Os dados de audiências disponíveis apontam a terceira temporada como um dos grandes momentos do fenómeno Morangos com Açúcar, com 13,1% de audiência média e 38,9% de share na emissão regular, além de uma forte expressão junto do público jovem.

Para muitos espectadores que cresceram com a série, Joana Duarte ficou inevitavelmente ligada à personagem de Matilde e a uma época muito particular da televisão portuguesa.

Depois dos Morangos, a atriz continuou ligada à ficção nacional, passando por projetos como Ilha dos Amores, Deixa-me Amar, Olhos nos Olhos, Meu Amor, Anjo Meu, Bem-Vindos a Beirais, Paixão, Vidas Opostas e, mais recentemente, Cacau.

Também construiu um percurso enquanto modelo e tornou-se uma presença regular nas redes sociais.