"Fui viver com o meu namorado. Mal sabia eu que o pai dos meus filhos era o vizinho do lado": atriz revela detalhe peculiar da relação com o noivo
Julia Belard
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Júlia Belard surpreendeu os seguidores ao partilhar a história de amor com Francisco Sérvulo Correia. Há 12 anos, a atriz foi viver para uma casa em Belém sem imaginar que o vizinho do prédio ao lado viria a ser o homem com quem se vai casar.
Foi através de uma publicação nas redes sociais que a atriz decidiu contar um dos capítulos mais especiais da sua vida. Numa história que, nas suas palavras, parece saída de um filme ou de uma novela, há coincidências, encontros inesperados e até uma avó que parece ter antecipado o desfecho.
«Há 12 anos fui viver com o meu namorado para uma casa em Belém. Mal sabia eu que o pai dos meus filhos era o vizinho do lado», começou por contar Júlia Belard, num vídeo partilhado no Instagram.
Na altura, a atriz não imaginava que o homem que vivia no prédio ao lado viria a ter um papel tão importante na sua vida. Apesar de terem amigos em comum, o interesse romântico não surgiu de imediato.
«Lembro-me, na altura, das minhas amigas me dizerem: “Olha, aqui há um amigo do meu namorado que vive lá ao pé de ti”. Zero interesse, obviamente», recordou.
A avó de Júlia Belard teve um papel especial na história
Um dos momentos que a atriz destaca aconteceu quando passeava na rua com a avó. Francisco Sérvulo Correia passou por ambas e a reação da familiar ficou-lhe na memória. «Aquele rapazinho tem um ar muito simpático, era um bom partido», terá comentado a avó, segundo Júlia Belard.
A atriz explicou que leva muito a sério os conselhos da familiar, acrescentando, em tom carinhoso, que a avó «viu o meu futuro antes de mim».
Entretanto, os encontros entre os dois foram-se sucedendo. Francisco terá aproveitado algumas ocasiões para iniciar conversa por mensagem e, numa outra ocasião, apareceu à janela da atriz enquanto esta jantava com amigas.
Foi nessa altura que Júlia Belard se recorda de lhe ter falado dos seus objetivos para o futuro: queria casar, ter filhos e construir uma família.
Uma boleia que mudou tudo
O momento decisivo surgiu numa saída à noite. Os dois voltaram a encontrar-se numa discoteca e Francisco ofereceu-lhe boleia para casa, uma vez que seguiam para a mesma rua.
Júlia Belard aceitou. Na altura, nenhum dos dois poderia imaginar o significado que aquele encontro viria a ganhar com o passar dos anos. «Olhando para trás, acho que há realmente histórias que começam antes de nós percebermos que elas começaram», refletiu a atriz no vídeo.
Doze anos depois daquele primeiro capítulo, a história de amor continua a escrever-se. «Aquele vizinho da porta ao lado é o homem com quem eu me vou casar», revelou, concluindo que, afinal, a avó tinha razão.
Na legenda da publicação, Júlia Belard descreveu o romance como «a história mais bonita da minha vida» e confessou que foi «de livro, foi de filme, foi de novela», brincando com a fama de ser «a maior romântica de todos os tempos».
A atriz aproveitou ainda para desafiar os seguidores a partilharem as suas próprias histórias de amor e deixou uma pergunta: «Acreditam em coincidências? Ou acham que há mesmo pessoas que estavam destinadas a cruzar-se connosco?»
Júlia Belard e Francisco Sérvulo Correia são pais de Matias, de nove anos, e de Sebastião, de três, segundo a informação divulgada na publicação original.
Veja agora algumas das imagens de Julia Belard que preparámos para si