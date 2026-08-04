Quase com 60 anos, Carla Andrino prova que a idade é só um número com novas imagens: "Material bélico"

Carla Andrino está quase a completar 60 anos de vida, mas a verdade é que ninguém lhe dá essa idade. A atriz está em excelente forma física, com uma beleza invejável, e as partilhas que faz nas redes sociais provam isso mesmo.

Com o humor que tanto a caracteriza, Carla Andrino recorreu ao Instagram para partilhar um vídeo divertido, onde brinca com a chegada das seis décadas de vida.

"Eu não sou velha, sou vintage de luxo", diz a atriz, no vídeo partilhado. Ao fundo, onve-se a voz do também ator Tiago Aldeia, que reage à afirmação de Carla Andrino de forma muito peculiar. "És um grande canhão", ouve-se. A troca de palavras terminou em gargalhadas, arrancando também muitas reações dos seguidores.

Na legenda da publicação, Carla Andrino continuou a brincar com a idade que vai completar já no próximo dia 7 de agosto: "Sou um clássico – quase 60 anos 🤣 Edição Limitada! E o @tiagoaldeia.oficial é especialista em material bélico."

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Percorra ainda a galeria que preparámos para si e veja como Carla Andrino continua em excelente forma