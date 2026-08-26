"Gémeas": Esta menina portuguesa é famosa fora de Portugal e semelhança com a mãe impressiona fãs

Daniela Ruah recorreu às redes sociais para assinalar uma data especial: o aniversário da mãe, celebrado a 22 de agosto. Entre fotografias de momentos partilhados pelas duas, houve um detalhe que não passou despercebido aos seguidores da atriz: a enorme parecença entre mãe e filha.

“Os meus filhos perguntaram-me se a minha mãe é mais mãe ou mais amiga”, começa por contar Daniela Ruah na legenda da publicação, antes de explicar a relação especial que mantém com a mãe.

“Disse-lhes que ela foi mãe quando eu precisei de colo, de orientação, de ser cuidada. E que hoje é a minha melhor amiga, a minha confidente, conselheira, consultora, a pessoa que mais torce por mim e a mulher que sempre admirei e quis ter como exemplo”, acrescentou.

A atriz, de 42 anos, não poupou elogios à mãe, descrevendo-a como uma mulher de “uma alegria que vem de dentro e contagia tudo à sua volta”.

“E basta conhecê-la para perceber exatamente o que quero dizer”, escreveu ainda, antes de terminar a mensagem: “Feliz aniversário, Mommy (22 de agosto)! Amo-te!”.

Fãs incrédulos com as semelhanças entre Daniela Ruah e a mãe

Mas, além da bonita declaração de amor, foram as fotografias que deram origem a outro tipo de comentários. Os seguidores de Daniela Ruah rapidamente repararam nas semelhanças físicas entre as duas, sobretudo no sorriso.

“Vocês têm o mesmo sorriso”, “Têm o mesmo sorriso lindo!” e “Parecem gémeas!” foram alguns dos comentários deixados na publicação.

Também houve quem não tivesse dúvidas de que a relação familiar é impossível de esconder: "Vocês as duas não conseguem esconder que são mãe e filha. Ambas lindas”, escreveu um seguidor.

“Parecem irmãs!!! Parabéns”, “São tão parecidas” e “Pareces tanto com ela” foram outras das reações.

Entre elogios à beleza das duas e mensagens de parabéns, uma coisa parece consensual entre os fãs: o sorriso e os traços de Daniela Ruah denunciam sem margem para dúvidas de onde vem a parecença.