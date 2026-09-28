Foi um ícone da televisão portuguesa nos anos 2000. Aos 55 anos, a nova imagem desta atriz está a dar que falar

Rute Marques voltou a despertar a atenção dos portugueses. Aos 55 anos, a antiga apresentadora e atriz partilhou uma nova fotografia nas redes sociais e foram muitos os seguidores que fizeram questão de deixar elogios à sua aparência.

Na imagem, Rute surge com o cabelo grisalho e uma imagem mais natural e descontraída, bastante diferente daquela que o público se habituou a ver durante os anos em que esteve ligada à televisão e à moda.

A reação dos fãs não tardou. "Meu Deus, que linda!", "Estás lindíssima", "O seu sorriso é contagiante" e "Está mesmo muito bonita" são alguns dos comentários deixados na publicação.

Houve também quem aproveitasse o momento para recordar os tempos em que a antiga apresentadora fazia parte do quotidiano televisivo dos portugueses: "Saudades de a ver na televisão", pode ler-se.

Outro comentário destacou precisamente a forma como Rute parece estar a encarar a passagem do tempo: "Que bom que pode usufruir do passar da idade, nem toda a gente tem esse privilégio. A Rute está ótima, mais ruga menos ruga, o que importa?!"

Quem é Rute Marques e porque ficou conhecida?

Rute Marques tornou-se conhecida primeiro no mundo da moda, onde começou a trabalhar ainda adolescente. A carreira de manequim levou-a posteriormente à televisão, onde se tornou um rosto familiar dos portugueses.

Entre os programas que apresentou estão "Despedida de Solteiro", "Isto Só Vídeo" e "Reis da Música Nacional", este último ao lado de Pedro Miguel Ramos.

A televisão acabaria por abrir também espaço para a representação. Rute participou em produções como "Maré Alta", "Fala-me de Amor" e "Morangos com Açúcar", onde interpretou Eduarda Paiva.

Em 2005, voltou a estar no centro das atenções ao participar na segunda edição de "Quinta das Celebridades", da TVI, reality show que acabou por vencer.

Porque é que Rute Marques desapareceu da televisão?

A saída de Rute Marques dos ecrãs não aconteceu de um dia para o outro nem foi explicada por um único motivo.

Em 2011, depois do fim da relação com João Patrício, a própria confirmou que tinha deixado o meio televisivo. Anos mais tarde, explicou de forma mais detalhada a decisão.

Numa entrevista a Júlia Pinheiro, em 2021, Rute assumiu que a exposição mediática era uma das partes da profissão de que menos gostava. A antiga apresentadora reconheceu ainda que a sua relação com a imprensa se tinha deteriorado e explicou que não queria expor publicamente momentos menos bons da sua vida privada nem sentir que tinha de justificar essas situações perante o público.

Rute chegou mesmo a reconhecer que se fechou demasiado e que essa postura acabou por prejudicar a comunicação com a imprensa. Na mesma fase, estava dedicada a projetos ligados ao desenvolvimento pessoal e ao universo digital.

E o que faz Rute Marques atualmente?

A resposta está bem longe dos estúdios de televisão. Em dezembro de 2025, Rute Marques reapareceu num programa de televisão da SIC, onde falou sobre a nova fase profissional.

Depois de anos afastada da ribalta e de ter regressado ao Norte, a antiga apresentadora revelou que trabalha atualmente como animadora turística e guia, colaborando com a Living Tours.

Rute dedica-se também a experiências turísticas de segmento premium através da Lazy Flavors, projeto no qual trabalha sobretudo com turistas estrangeiros, muitos deles norte-americanos. Entre as atividades estão aulas de cozinha portuguesa, workshops, experiências gastronómicas e shopping tours por lojas e marcas portuguesas.

A sua ligação ao turismo não parece ser apenas circunstancial. Em janeiro de 2026, uma avaliação publicada no Tripadvisor por uma utilizadora identificada como Rute Marques referia que fazia visitas à Casa de Negrilhos há quase um ano enquanto guia turística da Living Tours e que levava clientes ao local.

Rute Marques também está ligada à área capilar

A antiga estrela da televisão encontrou ainda outra área profissional. Na mesma aparição pública, Rute explicou que, depois de experimentar tratamentos para o cabelo, acabou por se aproximar profissionalmente da área e passou a estar ligada à Faithful Hair Clinic, que trabalha com transplantes capilares e outros tratamentos.

A questão do cabelo ganhou, entretanto, uma nova dimensão nas redes sociais. Em junho deste ano, uma publicação sua sobre tratamentos capilares gerou uma onda de comentários sobre a sua aparência. Muitos seguidores elogiaram o facto de Rute surgir sem tentar esconder os sinais da passagem do tempo e celebraram aquilo que interpretaram como uma imagem natural.

Aos 55 anos, a aparência volta a ser tema de conversa

Não é a primeira vez que Rute Marques se torna assunto nas redes sociais pela forma como envelheceu.

Nos últimos meses, publicações suas já tinham motivado comentários semelhantes, com seguidores a elogiarem a sua aparência e a associarem a imagem da antiga modelo a um envelhecimento natural.

A nova fotografia volta agora a provocar a mesma reação. "Bela foto", "Está mesmo muito bonita" e "O seu sorriso é contagiante" são algumas das mensagens deixadas pelos seguidores.

A reação é particularmente curiosa tendo em conta o percurso de Rute Marques: durante décadas, esteve no universo da moda, televisão e entretenimento, onde a imagem tinha um peso enorme. Hoje, aos 55 anos, surge nas redes sociais com uma imagem mais descontraída, cabelos grisalhos e sem a necessidade de corresponder à imagem que ficou associada aos anos de televisão.

Em 2021, quando regressou à televisão depois de uma longa ausência, a própria já tinha resumido a passagem do tempo de forma simples: "Estou diferente, porque não estou igual ao que era há 10 anos naturalmente, porque os anos passam por todos nós."

E é essa mudança que agora está a despertar tanta atenção. Da televisão para o turismo, dos holofotes para uma vida mais reservada, Rute Marques construiu entretanto uma carreira muito diferente daquela que o público conheceu.