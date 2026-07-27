O relato de uma mãe que 'convive' com o Alzheimer: "A conversa mais dura e bonita que tive com o meu filho de quatro anos"

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Sandra Silva viveu um dos momentos mais desafiantes da sua vida familiar e decidiu partilhá-lo com os seguidores nas redes sociais. A atriz e influenciadora digital revelou a difícil conversa que teve com o filho Vasco, de quatro anos, sobre a doença da avó, Maria Aurora, diagnosticada com Alzheimer e demência em estado avançado.

Depois de ter tornado pública a condição de saúde da mãe, Sandra Silva tem assumido o papel de principal cuidadora, acompanhando de perto a evolução da doença e enfrentando diariamente as exigências emocionais que esta realidade impõe. Desta vez, porém, o maior desafio passou por encontrar as palavras certas para explicar ao filho os sintomas da avó e prepará-lo para a possibilidade de uma despedida no futuro.

Através das redes sociais, a antiga atriz de Morangos com Açúcar publicou um vídeo onde reuniu vários momentos de ternura entre Maria Aurora e o neto, registados quando Vasco era ainda bebé. A publicação foi acompanhada por uma mensagem emotiva: "A conversa mais dura e bonita que tive com o Vasco até hoje. Ter uma avó com Alzheimer não deve ser a coisa mais fácil de gerir, mas sou muito orgulhosa da forma como expressa as emoções 🥹."

A partilha rapidamente emocionou os seguidores, que encheram a caixa de comentários com palavras de apoio, carinho e solidariedade. Entre as muitas reações, destacam-se mensagens como "O Vasco é tão lindo!!! Fiquei com o coração apertadinho», «Tão bonito e triste ao mesmo tempo» e «Que doce menino, que conversa tão importante".

Muitos internautas elogiaram a forma sensível como Sandra Silva abordou um tema tão delicado junto do filho. "Pronto, já estou a chorar. Muita força", escreveu uma seguidora. Outra acrescentou: "Às vezes parece mais fácil para as crianças e para os mais novos do que para os filhos e adultos."

A publicação gerou ainda inúmeras partilhas de experiências semelhantes por parte de pessoas que convivem de perto com a doença de Alzheimer. "Ter alguém próximo com Alzheimer é uma dor enorme e, quando se esquecem de nós ou do nosso nome, é como dizer um adeus antes da hora. Custa muito… um abraço muito apertadinho e parabéns pela forma como consegues explicar ao Vasco", escreveu uma seguidora de Sandra.

Sandra Silva volta a emocionar os fãs: "Não podia ficar com o resto da conversa só para mim"

Já este domingo, 26 de julho, Sandra Silva recorreu às redes sociais para agradecer a onda de amor que recebeu dos fãs e para partilhar com eles a restante conversa com o filho.

"Depois da onda de amor que recebi (e senti, obrigada ❤️), não podia ficar com o resto da conversa só para mim. Há mesmo coisas que a tecnologia nunca vai ser capaz de saber, o amor é uma delas ❤️ Obrigada por cada comentário, cada mensagem, sentimos todo esse colo deste lado", escreveu, na legenda da partilha.