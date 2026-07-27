Foi estrela da televisão nos anos 2000. Afastada das câmaras, atriz portuguesa trava luta contra o autismo

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Há dias em que sair de casa pode parecer uma vitória. Foi precisamente sobre esse lado menos visível da sua realidade que Mafalda Matos decidiu falar, num desabafo sincero que rapidamente conquistou a atenção dos seguidores nas redes sociais.

A atriz, conhecida do grande público por ter dado vida a Sofia Sousa na quarta temporada de Morangos com Açúcar, partilhou um vídeo gravado no carro, onde refletiu sobre a forma como o autismo e a ansiedade social influenciam o seu dia a dia.

Logo no início do desabafo, Mafalda Matos confessou que a simples ideia de socializar já lhe estava a causar desconforto. "Estava aqui a pensar com os meus botões que, como autista que sou, não me apetecia nada ter de sair de casa para socializar", começou por dizer.

"Apetece-me uma vida com significado": afirma Mafalda Matos

Apesar dessa resistência, explicou que decidiu enfrentar o desafio e sair de casa, mesmo sabendo que essa escolha teria consequências nos dias seguintes. "Mas obriguei-me a isso, porque há um lado meu que também adora socializar, mas depois fica com um burn-out de tanta interação, que depois passo dois dias em casa sem fazer nenhum, a descansar, simplesmente porque saí de casa", referiu

Ao longo do vídeo, a atriz revelou sentir-se cada vez mais cansada de determinadas preocupações do quotidiano e assumiu que procura uma vida mais alinhada com aquilo que considera realmente importante: "Estou farta de problemas estúpidos, questões estúpidas. Apetece-me uma vida com mais significado. Apetece-me ajudar mais pessoas, apetece-me falar de coisas mais essenciais."

Outro dos temas abordados foi a forma como acredita que a sociedade continua a julgar as pessoas pela imagem que projetam. Para Mafalda Matos, essa constante necessidade de corresponder a determinadas expectativas torna-se desgastante. "Eu sei que, se vestir certas cores e me puser uma certa maquilhagem e tiver o cabelo de uma certa maneira, vou ser interpretada de uma certa maneira."

A reflexão terminou com uma frase curta, mas carregada de significado: "Cansativo. Muito cansativo". A atriz chegou mesmo a questionar se teria tomado a decisão certa ao sair de casa nesse dia. Ainda assim, reconheceu que o isolamento também pode trazer dificuldades, sobretudo por a levar a períodos intensos de hiperfoco. "Eu acho que não devia ter saído de casa. Mas depois entrava naquelas espirais de hiperfoco que não interessa ao Menino Jesus muitas vezes. Respira e não pira."

A publicação não tardou a gerar uma onda de reações. Nos comentários, multiplicaram-se as mensagens de apoio e identificação, com seguidores a escreverem frases como "Muito isso", "Amanhã descansas, pode ser que valha a pena", "Incrível como sempre!", "Concordo", "Como te entendo" e ainda "Talvez só estejas a precisar de parar de viver numa grande cidade".

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