Foi afetado pelo mau tempo? É isto que vai acontecer na sua fatura da MEO

A Meo irá creditar os períodos de indisponibilidade de serviços de telecomunicações aos clientes localizados nas zonas afetadas pelas tempestades, o qual será refletido na fatura seguinte, esclareceu hoje à Lusa fonte oficial da operadora.

A Lusa contactou as operadoras na sequência de alguns clientes das zonas afetadas pelo mau tempo que ficaram sem comunicações afirmarem que estavam a receber as faturas sem crédito.

"Conforme previamente anunciado, a Meo informa que irá creditar os períodos de indisponibilidade de serviços de telecomunicações aos clientes localizados nas zonas afetadas pelas tempestades", disse à Lusa fonte oficial da empresa.

De acordo com a legislação em vigor, "os clientes impactados irão receber um crédito automático correspondente aos dias em que não dispuseram de serviço, o qual será refletido na fatura seguinte ao período de indisponibilidade", acrescentou a mesma fonte.

Na segunda-feira, fonte oficial da Vodafone Portugal explicou à Lusa que, "devido ao automatismo dos processos de faturação da Vodafone - que não foi possível interromper em tempo útil -, foram emitidas faturas a alguns clientes que ficaram sem serviço em consequência da depressão Kristin".

Contudo, "estes clientes serão ressarcidos do valor faturado através de crédito a partir da próxima fatura", asseverou a mesma fonte.

A Lusa contactou também a NOS sobre este tema.