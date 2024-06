Atum enlatado em água ou em óleo: existe diferença nutricional?

Com uma lata de atum à mão, as possibilidades são vastas. Seja para compor uma salada ou uma massa com atum, permanece a questão: qual é a melhor opção, atum em óleo ou atum em água? O site "Tasting Table" abordou este tema e alertou que a diferença não se limita apenas ao facto de o atum estar conservado em água ou em óleo, mas também se se pretende escorrer o atum enlatado.

Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, uma lata de 185 gramas de atum escorrido em óleo contém 317 calorias, enquanto o atum em água oferece 150 calorias por lata. No que diz respeito aos ácidos gordos ómega-3, benéficos para a saúde cardiovascular, o atum é altamente recomendado. Contudo, se está embalado em água ou óleo faz alguma diferença, assim como se pretende escorrer o atum enlatado ou não.

Se pretende escorrer a lata de atum antes de o utilizar, pode ser preferível optar pelo atum em água. Ao escorrer este tipo de atum, os ácidos gordos ómega-3 presentes neste peixe oleoso são em grande parte retidos, ao contrário do atum em óleo, onde alguns desses ácidos gordos ómega-3 são removidos.

Para quem procura aumentar a ingestão de vitamina D ou selénio, o atum em óleo pode ser a opção mais adequada. Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o atum enlatado em óleo apresenta níveis mais elevados destes nutrientes por porção em comparação com o atum enlatado em água."

O tipo mais saudável de atum enlatado

Todo o atum é bom — com moderação. Embora haja diferenças entre atum em óleo e atum em água, escolher o melhor depende do que é mais importante para si e de como irá utilizar essa lata de atum. Se está a contar calorias e a maximizar os ácidos gordos ómega-3, então o atum em água pode ser uma excelente escolha. Por outro lado, se a humidade, o sabor e os níveis de vitamina D são o foco, então o atum enlatado em azeite pode ser melhor.

Seja qual for o atum que escolher, é importante não exagerar neste peixe. Devido ao seu alto teor de sódio e potencialmente elevados níveis de mercúrio, limite o consumo de atum para no máximo uma a três porções de 113 gramas (por semana), dependendo do tipo de atum que prefere.