Augustin Escobar, da Siemens Espanha, a mulher e os três filhos morrem em queda de helicóptero em Nova Iorque. Crianças tinham entre 4 e 11 anos

Agustin Escobar, diretor da filial espanhola da Siemens, a mulher, Merce Camprubi Montal, e os três filhos, com quatro, cinco e 11 anos, perderam tragicamente a vida depois de o helicóptero em que faziam um passeio turístico em Nova Iorque, nos Estados Unidos, se ter despenhado no rio Hudson perante o horror de quem viu o acidente.

A família estava de férias para comemorar o aniversário de uma das crianças, avançou entretanto o jornal espanhol El Diario.

🇪🇸 HUDSON RIVER CRASH VICTIMS IDENTIFIED



Agustín Escobar, president of the Spanish division of Siemens, a global tech company, was sightseeing with his wife, Mercè Camprubí Montal, and their 3 children in NYC when their helicopter crashed. https://t.co/taG6LjUDaO pic.twitter.com/x26D7a0YmJ