Austrália chora a morte de modelo finalista na competição Miss Universo. Tinha 23 anos

Sienna Weirs, modelo australiana e finalista da competição de beleza Miss Universo, morreu na quinta-feira, com apenas 23 anos, depois de sofrer um acidente quando andava de cavalo.

A modelo esteve ainda hospitalizada, mantida viva apenas por suporte de máquinas, mas a família acabou por permitir que os médicos desligassem, não havendo qualquer hipótese de recuperação.

Homenagens de amigos, familiares e colegas da indústria da moda inundaram as redes sociais, com muitas mensagens de condolências no último post da jovem no Instagram.

Sienna tinha duas licenciaturas, uma em Literatura Inglesa e outra em Psicologia, pela Universidade de Sidney e planeava mudar-se para Londres nos próximos anos, conta o site australiano news.com.au.