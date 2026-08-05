Menino autista queria apenas fazer "doce ou travessura" no aniversário. O que os vizinhos fizeram tornou o dia inesquecível

Quando pensou no presente perfeito para o filho, Leah Farrow sabia exatamente o que ele queria: voltar a bater às portas dos vizinhos para pedir doces, mesmo estando em pleno verão. O que nunca imaginou foi que dezenas de famílias aceitassem transformar esse desejo numa realidade inesquecível.

Esta é uma história exclusiva da revista People que está a emocionar milhares de pessoas. Soren, um menino de 11 anos com autismo, apaixonou-se pelo Halloween depois de descobrir que a tradição do "doce ou travessura" lhe permitia fazer duas das coisas de que mais gosta: caminhar pelo bairro e tocar às campainhas. Desde então, passou a recriar esse momento em casa, vestindo parte do fato de Carnaval e fingindo que ia de porta em porta com o seu balde.

Quando o aniversário se aproximou, a mãe teve uma ideia simples: publicou uma mensagem no grupo de Facebook da vizinhança a perguntar se alguém estaria disponível para abrir a porta e participar numa espécie de Halloween de verão.

Esperava que meia dúzia de pessoas aceitasse. Mas aconteceu exatamente o contrário! Ao todo, 83 famílias decidiram juntar-se à surpresa. E não só abriram as portas como quiseram saber quais eram os doces, os snacks e até os brinquedos preferidos de Soren para tornar cada paragem especial.

Vestido com um fato de banana, o menino percorreu o bairro de balde na mão, recebendo doces, pequenos presentes e, acima de tudo, muitos sorrisos. O momento foi partilhado pela mãe no TikTok e rapidamente conquistou milhares de utilizadores.

Mas houve algo que marcou Leah Farrow ainda mais do que a mobilização dos adultos: ver as outras crianças entusiasmadas por participar deu-lhe esperança de que o filho será aceite e acarinhado pelos seus pares à medida que cresce.

Ao longo da tarde, Soren demonstrou a felicidade à sua maneira, repetindo frases de que gosta, saltando de entusiasmo e abanando os braços antes e durante todo o percurso. Para a mãe, esta demonstração de carinho teve um significado muito maior do que uma simples festa de aniversário. Segundo contou à People, sentir que o filho é aceite pela comunidade trouxe-lhe um enorme alívio e a certeza de que Soren cresce num lugar onde é respeitado, protegido e querido.

Leah espera também que esta história ajude a combater ideias preconcebidas sobre o autismo. Recorda que cada criança é diferente e acredita que pequenos gestos de inclusão podem fazer uma enorme diferença na vida das famílias. No fim, ficou uma mensagem simples, mas poderosa: por vezes, basta pedir ajuda para descobrir que há muito mais bondade à nossa volta do que imaginamos.

