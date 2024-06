Tirem os vestidos do armário! Chegou uma nova mousse ao Lidl que dá um bronzeado instantâneo

Estas são as 60 praias europeias mais populares no Instagram

Chegámos àquela fase do ano desconfortável: o calor começa, está na hora de tirar vestidos e tops do armário e o mostrar mais corpo. Mas, o tom da nossa pele está difícil de lidar e parece que perdeu toda a melamina no Carnaval.

E é por isso que estamos tão felizes com esta novidade da linha solar Lidl Cien, que tem uma lista imensa de produtos para todas as nossas necessidades (veja a galeria acima para ver a gama completa). Trata-se de um novo autobronzeador em mousse que só não nos promete aquele tom saudável e dourado, como também traz mesmo ingredientes bons à nossa pele. E, como é já é habitual no Lidl, não nos vai pesar na carteira, já que custa 3.99 euros.

Esta mousse contém pantenol, um ingrediente conhecido pelas suas propriedades hidratantes e regeneradoras. Também conhecido por pró-vitamina B5, este ingrediente ajuda a manter a pele suave e saudável, combatendo a secura frequentemente associada ao uso de autobronzeadores.

Fica assim no passado o drama dos autobrozeadores que manchavam a roupa e saíam da pele com o calor. A textura leve desta mousse faz com que seja muito fácil de aplicar, permitindo uma distribuição uniforme do produto sobre a pele. Isto é fundamental para evitar manchas e garantir um resultado homogéneo. Sobre a roupa, também podemos ficar tranquilos: a mousse seca rapidamente e por isso podemos vestir-nos muito rapidamente.

Para ter resultados incríveis, recomendamos uma leve esfoliação e a hidratação das zonas mais secas do corpo como joelhos, cotovelos ou tornozelos antes de aplicar a mousse.

