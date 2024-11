Portugal tem um Clube de Auto-estima para raparigas

O Clube de Auto-estima é um projeto da Inspiring Girls, uma organização não-governamental internacional dedicada a aumentar e diversificar a ambição profissional de jovens raparigas, desenvolvida em parceria com a Procter & Gamble e com o apoio da NOS.

O clube de autoestima vem ajudar nesta fase crítica da vida das jovens adolescentes, com o objetivo de desenvolver a sua autoestima através da exploração de valores pessoais, desenvolvimento da autoconfiança, resiliência e compreensão da importância das referências positivas na vida.

Centrado na faixa etária entre os 15 e os 21 anos, as jovens raparigas terão acesso a sessões de formação, semanais e presenciais sobre os mais variados temas. No final, o programa terminará com a criação de um vision board que ajudará as participantes a estruturar e a alcançar mais rapidamente as suas aspirações e sonhos.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através de um formulário, e todas as informações podem ser encontradas no site da Inspiring Girls. A seleção é feita por ordem de inscrição e as vagas são limitadas a 20 participantes.

“Este clube vem permitir que estas jovens raparigas explorem os seus valores, encontrem inspiração em mulheres de referência e, sobretudo, construam a confiança necessária para traçar e alcançar o futuro que desejam”, salientou Joana Frias Costa, fundadora e presidente executiva da Inspiring Girls em Portugal.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders