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Peugeot E-5008 (foto: divulgação)
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Cidade mais poluída do mundo paga até mil dólares a quem trocar veículos a combustão por elétricos

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O governo da capital indiana lançou um novo programa de incentivos à mobilidade elétrica para combater os níveis extremos de poluição atmosférica. A cidade quer acelerar a substituição de carros, motas e veículos a combustão por modelos elétricos

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Nova Deli, considerada uma das cidades mais poluídas do mundo, quer acelerar a transição para a mobilidade elétrica. O governo da capital indiana anunciou um novo programa de incentivos financeiros para apoiar a substituição de veículos a combustão por veículos elétricos, numa tentativa de reduzir a poluição atmosférica que, todos os anos, atinge níveis críticos, sobretudo durante o inverno.

Nesta altura do ano, a cidade é frequentemente coberta por uma camada densa de poluição, resultante da combinação de emissões dos transportes, poeiras provenientes da construção e fumo gerado pela queima de resíduos agrícolas nos estados vizinhos. A degradação da qualidade do ar tem obrigado, em vários momentos, ao encerramento de escolas, à suspensão de atividades e à adoção de medidas excecionais de saúde pública.

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Ao abrigo do novo programa, os proprietários de veículos comprados antes de abril de 2020 poderão receber até mil dólares para abaterem esses veículos e adquirirem modelos elétricos. A política pública prevê um investimento de cerca de 1,59 mil milhões de dólares ao longo de quatro anos.

Os compradores de scooters e motas elétricas receberão um apoio de 317 dólares no primeiro ano de vigência do programa. Esse valor será depois reduzido progressivamente, até 105 dólares no terceiro ano. A medida inclui também incentivos à instalação de pontos de carregamento, com o objetivo de criar uma rede de 32 mil carregadores na cidade.

A estratégia inclui ainda metas concretas para retirar progressivamente os veículos a combustão das ruas. A partir de 1 de abril de 2028, Nova Deli deixará de registar novos veículos de duas rodas que não sejam elétricos, o que, na prática, representa o fim da venda de motas e scooters a combustão na capital indiana.

Para os veículos de três rodas e para alguns veículos comerciais ligeiros, o prazo será ainda mais curto: a obrigatoriedade de adoção de modelos elétricos entra em vigor a 1 de janeiro de 2027.

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A decisão tem impacto direto nas emissões da cidade. De acordo com dados citados pela Reuters, os veículos de duas e três rodas são responsáveis por 46% da poluição atmosférica em Nova Deli, enquanto os veículos comerciais de transporte de mercadorias representam 33%.

A nova política surge num momento em que a Índia procura equilibrar a necessidade de desenvolvimento económico com a pressão internacional para acelerar a descarbonização. Em março de 2026, o país apresentou a sua nova contribuição climática para 2035, comprometendo-se a reduzir as emissões de carbono em 47% face aos níveis de 2005 e a aumentar para 60% a quota de fontes limpas na produção de eletricidade.

Ainda assim, especialistas consideraram o plano relativamente conservador, tendo em conta o peso da Índia nas emissões globais. O país é atualmente o terceiro maior emissor de gases com efeito de estufa do mundo, atrás da China e dos Estados Unidos, e desempenha um papel decisivo no cumprimento das metas do Acordo de Paris.

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