Carro em segunda mão: é assim que pode verificar o estado da embraiagem

Se está à procura de um carro em segunda mão para comprar, deve ter em conta o histórico do carro, não só os seus quilómetros, como também a embraiagem, que é fundamental para o bom funcionamento do automóvel.

Segundo explica um instrutor de condução da página Lol_Driving, no Instagram, existem formas simples de avaliar a embraiagem de um carro usado antes de tomar a decisão de o comprar. São testes práticos que qualquer pessoa pode fazer com alguma atenção, sem precisar de um mecânico:

Verificar o peso da embraiagem: Comece por pressionar o pedal da embraiagem. O ideal é que esteja relativamente leve ao toque. Se estiver muito pesado ou difícil de pressionar, pode ser sinal de desgaste ou de problemas no sistema de embraiagem.

Fazer o teste da marcha-atrás com travão de mão: Com o carro parado, puxe bem o travão de mão e engrene a marcha-atrás. De seguida, comece a largar lentamente a embraiagem. O objetivo é sentir o momento em que o carro começa a fazer força contra o travão de mão. Se esse ponto ocorrer muito “em cima”, ou seja, se for necessário quase largar todo o pedal para sentir essa resistência, é provável que a embraiagem esteja gasta.

Observar o ponto de embraiagem: O ponto em que o carro começa a mover-se quando se solta o pedal também é um indicador importante. Se o carro começa a responder com a embraiagem ainda em baixo, é sinal de que está em boas condições. Se só o faz quando o pedal já está quase totalmente libertado, é provável que esteja próxima do fim da sua vida útil.

