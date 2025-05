CNN Portugal Summit | O Carro do Futuro: a conferência fundamental para o setor automóvel

O setor automóvel encontra-se no meio de uma profunda e irreversível transformação. A eletrificação dos veículos, o avanço tecnológico acelerado, a ascensão de novos atores globais e as dinâmicas geopolíticas emergentes estão a redesenhar a indústria à escala planetária. Neste contexto de mudança sem precedentes, como se posiciona Portugal?

Para responder a esta e outras questões críticas, a CNN Portugal, em parceria com o Standvirtual, organiza a conferência “O Carro do Futuro”, integrada na CNN Portugal Summit. O evento terá lugar no próximo dia 2 de junho, na Fundação Champalimaud, em Lisboa, reunindo líderes da indústria automóvel, decisores políticos e especialistas em inovação e economia.

Inscreva-se gratuitamente aqui

Um palco de debate sobre o futuro da mobilidade

“O Carro do Futuro” promete ser um espaço de discussão estratégica, onde temas como a inovação tecnológica, sustentabilidade, modelos de negócio emergentes e o papel de Portugal na cadeia de valor da mobilidade elétrica serão amplamente debatidos.

O programa arranca às 09h30, com Andreia Vale (CNN Portugal) como anfitriã. A abrir o evento, o keynote speaker Carlos Tavares abordará a competição global entre EUA, China, União Europeia e o papel estratégico de Portugal neste novo cenário. Segue-se uma conversa conduzida por Anselmo Crespo, editor da CNN Portugal.

Grandes temas em destaque

Durante a manhã, o evento abordará questões como:

O Futuro da Indústria Automóvel na União Europeia , com a presença de políticos e economistas como Paulo Cunha e Pedro Brinca ;

, com a presença de políticos e economistas como e ; A China como ator global , com o Embaixador Zhao Bentang ;

, com o ; A revolução do carro elétrico , com representantes da Atlante, Caetano Auto e UVE;

, com representantes da Atlante, Caetano Auto e UVE; A digitalização do retalho automóvel, debatida por líderes do Standvirtual, Polestar e Cofidis.

Outro momento de destaque será a mesa-redonda sobre o futuro da indústria em Portugal e na Europa, com intervenções de executivos da Volkswagen Autoeuropa, TMG Automotive, Renault Group e OLX Group.

Mobilidade, marca e geopolítica

O programa inclui ainda um painel sobre posicionamento de marca na Fórmula 1, com especialistas como Nuno Pinto, treinador de pilotos de F1, e Holger Marquardt, da AMG Mercedes. O encerramento fica a cargo de um talk sobre a nova geopolítica global e os seus efeitos na indústria automóvel europeia, com a participação do Ministro da Economia (a confirmar).

A entrada no evento é gratuita, mediante inscrição obrigatória. O número de lugares é limitado, pelo que se recomenda o registo antecipado. Garanta o seu lugar e participe neste debate fundamental para o futuro da mobilidade, da inovação e da economia portuguesa.

PROGRAMA:

09:30 – Welcome

Apresentadora: Andreia Vale, CNN Portugal

09:35 - 09:50 – A Competição Global: EUA, China, UE e o Papel de Portugal

Keynote speaker Carlos Tavares

09:55 - 10:15 – Talk com Carlos Tavares

Moderador: Anselmo Crespo, CNN Portugal

10:20 - 10:35 – O Futuro da Indústria Automóvel na UE

Round table:

• Paulo Cunha, Eurodeputado (PSD)

• Pedro Brinca, Economista

• António Martins da Costa, Presidente da AmCham

Moderadora: Andreia Vale, CNN Portugal

10:40 - 11:00 – A China como Ator Global na Indústria Automóvel

Talk com Zhao Bentang, Embaixador da China em Portugal

Moderador: Pedro Santos Guerreiro, CNN Portugal

11:00 - 11:15 – Coffee Break

11:20 - 11:40 – A Revolução do Carro Elétrico: Inovação e Sustentabilidade

• Carlos Ferraz, Diretor-Geral, Atlante

• Ricardo Lopes, Diretor-Geral Caetano Automotive Portugal – Distribuição

• Pedro Faria, Presidente da UVE – Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos

Moderadora: Andreia Vale, CNN Portugal

11:45 - 12:00 – Retalho Automóvel: Modelos de Negócio e o Consumidor Digital

Round table:

• Nuno Castel-Branco, Diretor-Geral, Standvirtual

• Miguel Pinto, Managing Director Polestar Portugal

• Paulo Figueiredo, CCO, Cofidis

Moderador: Pedro Santos Guerreiro, CNN Portugal

12:05 - 12:25 – O Futuro da Indústria Automóvel em Portugal e na Europa

Round table:

• Andreas Merentitis, VP de Dados, OLX Group

• Thomas Gunther, Diretor-Geral, Volkswagen Autoeuropa

• Isabel Furtado, CEO, TMG Automotive

• José Pedro Neves, CEO, Renault Group

Moderadora: Andreia Vale, CNN Portugal

12:30 - 12:50 – Posicionamento de Marca na F1

Round table:

• Jaime Costa, CEO, Autódromo Internacional do Algarve & Co-CEO, Unlock Brands

• Nuno Pinto, Piloto e Driver Coach

• Holger Marquardt, Diretor Nacional, AMG Mercedes

• Hugo Ribeiro da Silva; Administrador Executivo e Acionista da XRS Holding SGPS

Moderador: João Carlos Costa, Comentador de F1

12:55 - 13:10 – A Nova Geopolítica Global e o seu Impacto na Indústria Europeia

Talk com Ministro da Economia (tbc)

Moderador: Pedro Santos Guerreiro, CNN Portugal

13:15 – Almoço