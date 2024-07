Segurança na estrada: é por isto que nunca deve circular com a janela aberta pela metade

Esta recomendação ficou viral em Espanha e até motivou um artigo na secção de motor do jornal El Pais. Bernat Escolano, que trabalha com automóveis desde sempre e que tem uma conta de Instagram com mais de 120 mil utilizadores, fez um vídeo a alertar quem anda de carro – seja o condutor ou um passageiro -, que deve manter os vidros fechados ou abertos na totalidade, mas nunca a meio.

Escolano destaca a importância da segurança relacionada com a posição das janelas do carro e recomenda evitar mantê-las a meio, explicando que "pode cortar a cabeça" em caso de acidente. Sugere que, no máximo, se mantenham abertas apenas com dois dedos de altura para prevenir qualquer impacto.

Este conselho é particularmente relevante durante o verão, quando desfrutar da brisa fresca no carro é uma sensação agradável, mas que pode ter consequências perigosas, refere.

Janelas abertas: um risco acrescido

Como refere o El Pais, além do risco de acidentes graves, como cortes ou lesões, manter a janela do carro aberta tem outros impactos negativos. A presença de ruídos externos, a entrada de pó e insetos, e outras possíveis distrações são alguns dos problemas que podem surgir. Além disso, do ponto de vista aerodinâmico, conduzir com as janelas abertas pode aumentar o consumo de combustível, afetando a eficiência do veículo.

Se as janelas estiverem completamente abertas, o perigo é ainda maior. Um braço ou mão que esteja de fora pode sofrer lesões graves. Portanto, a opção mais segura, numa época em que existem ares condicionados, é manter as janelas totalmente fechadas durante a condução.

Conduzir com o cotovelo apoiado na janela é uma imagem comum em filmes e anúncios, evocando uma sensação de liberdade ao volante. Embora esta postura seja muito recorrente entre os condutores, não é de todo uma prática recomendada.