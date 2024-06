Ter o interior do carro sempre impecável e a cheirar a novo? Este truque de limpeza ficou viral

O que significam as luzes de aviso no painel do carro?

Vamos começar por esquecer os produtos de limpeza caríssimos que prometem mundos e fundos. Sim, são eficazes e não o negamos, mas por muito menos dinheiro e com ingredientes que terá já em casa, vai conseguir um resultado incrível que se mantém por mais tempo.

Os plásticos dos carros degradam-se e perdem a cor, principalmente devido a estes fatores, como elenca a secção automóvel do jornal El Pais: exposição à luz ultravioleta (UV), calor, desgaste, fricção, produtos de limpeza inadequados, pó, sujidade, humidade e condensação. Além da limpeza periódica, também devem proteger-se os interiores utilizando para-sol ou procurando estacionar à sombra nos meses mais quentes.

Mas, o truque viral que o jornal espanhol descobriu no TikTok e que dá agora destaque, promete recuperar a cor, limpar e reduzir a atração de sujidade nos plásticos do painel do automóvel.

Para esta solução precisa apenas de um produto de limpeza que a maioria das pessoas tem em casa: o amaciador de roupa. Misturar o amaciador com água deixa os plásticos do interior do carro limpos e com um aroma agradável.

A utilização é muito simples: prepara-se uma solução com água e amaciador (uma parte de amaciador para três de água), coloca-se num frasco com pulverizador e aplica-se com um pano de microfibra embebido nesta mistura.

A solução é espalhada por todos os plásticos. Isto, além de limpar, cria uma fina camada que repele o pó e atrasa o seu aparecimento. Também pode ser aplicado na alcatifa do tejadilho, mas recomenda-se não usar em capotas. Desta forma, obtém-se um interior limpo e perfumado.

