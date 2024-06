7 formas de poupar nas despesas com o automóvel

Poupar nas despesas com o automóvel pode ser um desafio para quem anda de carro todos os dias. No entanto, existem algumas dicas que pode adotar para gerar uma folga financeira no seu orçamento familiar.

Neste artigo, conheça sete formas de poupar nas despesas com o seu automóvel, seja a curto, médio ou longo prazo.

Verifique o posto de combustível com os preços mais baixos antes de abastecer

Ao sair de casa e dirigir-se a qualquer posto de combustível, pode gastar mais dinheiro do que é necessário. Para contornar esta situação, faça uso de aplicações que revelam o preço por litro mais baixo perto da sua localização.

Se optar por encher o depósito numa semana que os preços desceram, vai poupar uma quantia significativa ao final de cada mês. Além disso, evita deslocações constantes a postos de combustível.

Na hora de atestar o depósito, certifique-se se tem direito a usufruir de certas ofertas, promoções ou descontos por ser cliente de outras marcas com protocolos.

Utilize o GPS para poupar nas suas deslocações diárias

Seja nas horas de ponta ou em deslocações mais longas, ao utilizar o seu GPS tem a certeza de qual é a melhor rota para aquele exato momento.

Embora a rota escolhida pelo GPS possa, por vezes, ser mais longa, normalmente é escolhida para que os utilizadores não fiquem parados no trânsito. Se não estiver constantemente a parar e arrancar vai poupar combustível.

Por isso, antes de fazer-se à estrada, analise as rotas indicadas, se existem ou não portagens, os quilómetros a percorrer e a duração da viagem. Certifique-se também de que não vai apanhar acidentes ou condicionamento de vias.

Nota: Duas das aplicações mais conhecidas que fornecem todas estas indicações são o Google Maps e o Waze.

Altere alguns hábitos na sua condução para poupar

Pode parecer que a condução não tem qualquer influência sobre os encargos associados a um automóvel. No entanto, isso não é verdade. Certos hábitos levam-no a gastar mais combustível e até podem criar desgaste em algumas peças do veículo.

Dito isto, progressivamente, adote os seguintes hábitos:

Use exclusivamente a primeira mudança para arrancar.

Evite que as rotações do motor superem as 2.500/3.000 rotações

Em autoestradas, utilize sempre a mudança mais alta.

Não circule depressa demais;

Não acelere a fundo nem faça travagens bruscas. Tenha uma condução suave, onde possa aumentar e diminuir a velocidade progressivamente.

Se está parado há mais de um minuto, desligue o motor.

Acima dos 80 km/h, não abra as janelas.

Utilize o ar condicionado quando é realmente necessário. Como alternativa, pode usar a ventilação do carro.

Se usar as mudanças certas, não deixar as rotações do motor subirem em demasia e não acelerar e travar bruscamente, saiba que pode reduzir o consumo do combustível entre 20% e 50%.

Ter a revisão em dia evita gastos mais elevados com o seu automóvel

Gastos inesperados com o carro vão sempre acontecer. No entanto, se tiver a revisão em dia, pode prevenir avarias com um valor mais elevado a longo prazo. Além disso, quando certos componentes essenciais do motor não são sujeitos a uma boa manutenção, o consumo aumenta, em média, entre 3,5% e 10%.

Tenha em conta que uma pequena avaria que não seja reparada num espaço curto de tempo, pode danificar outros componentes do automóvel. Ou seja, se tal acontecer, vai pagar uma fatura mais elevada a longo prazo para reparar o seu automóvel.

Sempre que possível, evite zonas onde o estacionamento é mais caro

Estacionar nos grandes centros urbanos é uma tarefa complicada devido à falta de lugares. Além do combustível que gasta à procura de um sítio para estacionar, na maioria dos locais tem de pagar parquímetro. O que acaba por ser uma despesa elevada no fim do mês.

Embora não existam soluções milagrosas, pode tentar reduzir este encargo se estacionar o seu carro numa zona da periferia (com estacionamento gratuito e bons acessos a transportes públicos) ou se combinar com os seus colegas de trabalho a partilha de despesas com as deslocações de automóvel. Ou seja, se tiver colegas que vivem ao pé de si, podem ir alternando quem leva o carro e dividir os encargos por todos os elementos.

Nota: Se a zona onde estaciona regularmente pertencer à EMEL, através da aplicação consegue ver onde existem zonas próximas com tarifas mais baixas.

Está a pagar muito pelo seu seguro automóvel? Não tenha medo de mudar

A contratação de um seguro automóvel é uma obrigação de acordo com a legislação portuguesa. No entanto, é aconselhável que não fique preso a um seguro automóvel que contratou há vários anos, sem ver se existem melhores opções no mercado.

Antes de mudar de seguro, identifique as coberturas essenciais para si. Depois, peça propostas a várias seguradoras. Consoante o prémio do seguro, o valor comercial do seu automóvel e a utilização que lhe dá, veja se existe uma opção que lhe permite poupar.

Tenha em conta que se pagar o prémio anualmente e através de débito direto, a maioria das seguradoras apresenta valores mais atrativos.

Analise se compensa amortizar o seu crédito automóvel

Se ainda está a pagar um crédito automóvel, dependendo do período que falta para terminar o seu empréstimo e o valor da prestação que paga, pode compensar amortizar o capital em dívida.

O reembolso antecipado do seu contrato de crédito pode ser feito de duas formas: total ou parcial. Se optar pelo reembolso total, todo o capital em dívida fica saldado. Já se escolher o reembolso parcial, pode diminuir a sua prestação mensal ou reduzir o prazo do seu contrato de crédito automóvel (reduz o número de prestações, mas a prestação fica igual).

Independentemente do tipo de amortização parcial que escolher, saiba que vai sempre reduzir o capital em dívida e o valor total dos juros do crédito. Mas para fazer qualquer tipo de reembolso antecipado, deve notificar a instituição financeira com 30 dias de antecedência, por carta registada.

Contudo, para saber se compensa amortizar um crédito automóvel, deve fazer contas à cobrança da comissão por reembolso antecipado.

No caso de ter uma taxa variável no seu crédito automóvel, a instituição financeira não pode cobrar-lhe uma comissão de reembolso antecipado. Porém, se a taxa for fixa, a instituição pode cobrar-lhe uma comissão que não pode exceder:

0,5% do montante amortizado (se faltar mais de um ano para o fim do contrato);

0,25% do montante amortizado (quando falta um ano ou menos para o final do contrato).

Nota: Verifique no seu contrato, quais são os valores aplicáveis em caso de reembolso antecipado.