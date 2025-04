Descubra o valor da sua casa com a plataforma HOMLI

O mercado imobiliário em Lisboa tem vivido um crescimento rápido e sem precedentes nos últimos anos. Esta enorme procura levou os preços a máximos históricos. Além disso, neste ambiente dinâmico, é difícil separar a realidade do mercado da especulação, o que deixa os proprietários e os compradores de imóveis expostos à incerteza. Alguns vendedores acabam por vender os seus imóveis a preços inferiores ao que realmente valem, enquanto outros passam meses a tentar vender os seus imóveis a preços irrealistas. Ao mesmo tempo, os compradores sentem dificuldade em perceber se estão a pagar um preço justo. Os desafios existentes devem-se à falta de orientações facilmente acessíveis e confiáveis no mercado. A HOMLI acredita que comprar uma propriedade é uma das mais importantes decisões financeiras que tomamos, o que torna o acesso a informações objetivas e corretas fundamental. Mas com tantas opiniões diferentes e dados pouco claros, encontrar clareza é um verdadeiro desafio.

A HOMLI, uma empresa líder em tecnologia imobiliária, chegou ao mercado português para alterar este cenário. O objetivo deles é mudar a forma como as pessoas lidam com o mercado imobiliário em Lisboa, oferecendo avaliações de imóveis online gratuitas e imediatas. As notícias sobre a sua plataforma correm rápido, pelo que milhares de pessoas já utilizaram a HOMLI para verificar os preços das propriedades em apenas algumas semanas.

Avalie aqui a sua casa

Investimento na inteligência artificial na Europa

A HOMLI está a criar uma das maiores equipas para trabalhar com inteligência artificial na área do imobiliário da Europa, reunindo cientistas informáticos de topo e profissionais especializados neste setor. A ideia é conseguir entender verdadeiramente a realidade do mercado e não apenas limitar-se a analisar dados. Com a integração da modelagem guiada por IA e as perspetivas de especialistas que trabalham diariamente neste mercado, a HOMLI está há 4 anos a construir e a refinar a sua plataforma de avaliação imobiliária. O resultado é uma plataforma com uma precisão e fiabilidade incomparáveis.

Esta ferramenta está a ter um grande impacto no setor, onde os preços dos imóveis são determinados por várias fontes, que muitas vezes são contraditórias (por exemplo, preços de listagem inflacionados ou opiniões subjetivas dos agentes envolvidos), proporcionando um nível muito elevado de exatidão na determinação do verdadeiro valor de mercado de um imóvel. Com presença em Portugal, Espanha e Grécia, o seu serviço já foi utilizado por mais de 650 000 proprietários, compradores e inquilinos para conseguir compreender qual é o valor dos imóveis. Entretanto, mais de 10 000 proprietários receberam consultoria personalizada dos consultores especializados da HOMLI sobre a venda ou o arrendamento das suas propriedades, e alguns dos maiores fundos de investimento imobiliário da Europa começaram a utilizar os dados da HOMLI para as suas decisões estratégicas.

Como funciona

A HOMLI permite-lhe obter uma avaliação de propriedade online de forma rápida, simples e completamente gratuita. Os utilizadores apenas precisam introduzir o endereço do imóvel e algumas informações básicas, como a dimensão, andar e número de divisões, para receber uma avaliação imediata. Não lhe pedem dados de contacto pessoais, pelo que pode verificar o valor da sua propriedade sem fornecer um e-mail, número de telefone ou quaisquer outras informações confidenciais.

Os proprietários recebem uma estimativa exata do valor de venda e aluguer do seu imóvel em apenas alguns segundos, além de informações sobre a vizinhança. Se desejarem uma análise mais detalhada, a HOMLI disponibiliza avaliações personalizadas e orientação fornecidas pela sua equipe experiente de consultores de vendas, que lida com inúmeras transações imobiliárias mensalmente.

Descubra já o valor real do seu imóvel utilizando a avaliação online avançada de propriedades da HOMLI!