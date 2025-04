Pânico em voo: passageiro tenta abrir porta de emergência e ataca hospedeira

Um homem de 46 anos foi detido e está agora acusado dos crimes de ameaça e agressão depois de alegadamente ter tentado abrir uma porta de emergência durante um voo no passado sábado.

O avião seguia de Kuala Lumpur, na Malásia, para Sydney, na Austrália, de acordo com as autoridades australianas citadas pela revista People. Depois de ter tentado abrir uma porta, o homem foi "escoltado até um assento no meio do avião", onde alegadamente terá tentado abrir outra porta de saída de emergência.

"O homem foi então contido pela tripulação e pelos passageiros, momento em que terá agredido um membro da tripulação da companhia aérea", acrescentou a polícia, citada pela People.

O passageiro está agora acusado de colocar em risco a segurança de uma aeronave e de agressão à tripulação. Cada um destes crimes incorre numa pena máxima de 10 anos de prisão.

"As ações desse homem poderiam ter tido consequências trágicas, e os passageiros e a tripulação da aeronave não deveriam ter de tolerar um comportamento indisciplinado, violento ou perigoso durante os voos", referiu a superintendente da polícia australiana, Davina Copelin, em conferência de imprensa.

O advogado do passageiro terá dito ao tribunal que o homem tinha tomado pseudoefedrina (descongestionante indicado para aliviar os sintomas de nariz entupido), um comprimido para dormir, e álcool antes do voo, não tendo memória do incidente.