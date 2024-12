Este é o lado do avião no qual devemos escolher sentar-nos. E sempre longe do corredor

As 10 praias fluviais portuguesas fantásticas que tem de visitar este verão

Estas são as 60 praias europeias mais populares no Instagram

Neto cumpriu sonho da avó de 93 anos e viajou com ela durante 7 anos

Escolher um dos lados do avião pode melhorar significativamente a experiência de voo. Quem o diz é Anton Radchenko, CEO da AirAdvisor, uma startup que ajuda passageiros a reclamarem indemnizações de companhias aéreas. Segundo o especialista, os assentos junto à janela, do lado esquerdo da aeronave, oferecem mais conforto devido à sua disposição específica.

Radchenko explica que a localização da porta do avião altera a organização dos assentos. No lado esquerdo, os assentos tendem a estar ligeiramente desalinhadas, criando mais espaço para o apoio de cabeça junto à janela. “Quem gosta de dormir durante a viagem deve optar pelas poltronas deste lado, pois as janelas estão geralmente posicionadas mais para fora, proporcionando um apoio mais confortável”, afirma o especialista.

Os lugares junto à janela têm outras vantagens, especialmente para quem prefere descansar. Para além de oferecerem mais privacidade, evitam a necessidade de se levantar para dar passagem a outros passageiros, reduzindo também o contacto com pessoas em movimento. Um estudo financiado pela Boeing, em 2018, revelou que passageiros sentados junto à janela têm 80% menos probabilidades de contrair vírus de outros passageiros, comparativamente aos que escolhem os assentos no corredor.

O estudo aponta ainda que passageiros no corredor têm, em média, 64 contactos com outras pessoas durante o voo, enquanto os da janela registam apenas 12. Este dado torna os assentos à janela especialmente atrativos para quem procura evitar contágios.

Anton Radchenko sublinha também a importância de reservar o assento antecipadamente, garantindo o direito ao lugar escolhido. “Se o acesso ao assento reservado for negado, o passageiro pode solicitar uma indemnização”, alerta. Para ajudar os passageiros a conhecerem os seus direitos, a AirAdvisor disponibiliza um guia gratuito, acessível em airadvisor.com/pt/direitos-aereos-dos-passageiros, com informações detalhadas sobre as situações mais comuns em voos na União Europeia.