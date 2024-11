Proteção Civil emite aviso à população por chuva forte e trovoada em todo o território

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu nesta segunda-feira, pelas 12h30, um aviso à população devido à previsão de condições meteorológicas adversas, com precipitação forte e trovoada em todo o território, conforme os dados disponibilizados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Esta mudança no estado do tempo é esperada a partir da tarde de hoje e poderá causar várias consequências.

Entre os principais efeitos esperados, destacam-se a possibilidade de inundações em zonas urbanas devido à acumulação de águas pluviais e à obstrução dos sistemas de escoamento. Além disso, há um risco acrescido de cheias, devido ao transbordo de rios e ribeiras, e de movimentos de massa como deslizamentos e derrocadas, particularmente em áreas onde o solo foi afetado por incêndios rurais ou onde há artificialização.

A Proteção Civil alerta ainda para o risco de contaminação de fontes de água potável por resíduos provenientes de incêndios rurais e para o possível arrastamento de objetos soltos para as vias rodoviárias, que podem comprometer a segurança de veículos e transeuntes. A formação de lençóis de água pode também tornar o piso rodoviário escorregadio, aumentando o risco de acidentes.

Para minimizar o impacto destes fenómenos, a ANEPC recomenda à população que tome várias medidas preventivas, especialmente em zonas historicamente vulneráveis. Entre estas medidas, destacam-se a desobstrução dos sistemas de escoamento de águas pluviais e a remoção de inertes ou objetos que possam ser arrastados pela chuva, a fixação de estruturas soltas como andaimes e placards, e a adoção de uma condução defensiva com redução de velocidade. Aconselha-se ainda a evitar atravessar zonas inundadas, devido ao risco de arrastamento para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas.

A população deve manter-se atenta às atualizações meteorológicas e seguir as indicações da Proteção Civil e das forças de segurança.