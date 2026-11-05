Do anúncio do McDonalds para um avião: como esta avó portuguesa da aldeia foi da horta à fama na internet e na TV

Há momentos que vale sempre a pena reviver. Para Andreia Pinelas, criadora de conteúdos conhecida nas redes sociais como @diary.of.anphi, esse momento aconteceu quando viu a avó entrar pela primeira vez no mundo que lhe é tão familiar: o da aviação.

Comissária de bordo e influenciadora digital, Andreia habituou os seguidores a acompanhar viagens, experiências e episódios divertidos em família. Mas há um ano, a protagonista não era ela. Era Marília, a avó que muitos portugueses já sentem conhecer graças aos vídeos espontâneos que ajudaram a transformar a conta num fenómeno das redes sociais, onde soma mais de 97 mil seguidores.

Das conversas virais a uma nova aventura

A popularidade da família cresceu de forma inesperada. Um vídeo da avó Marília e da tia-avó Manuela, numa divertida discussão sobre Burger King e McDonald's, acumulou milhões de visualizações e transformou as duas senhoras em autênticas estrelas do Instagram.

Mas por detrás dos momentos de humor existe uma relação que os seguidores acompanham há muito tempo. Andreia partilha frequentemente episódios do quotidiano com a avó, mostrando uma cumplicidade que se tornou uma das imagens de marca da página.

Foi precisamente essa proximidade que tornou especial o mais recente desafio: levar Marília a viajar de avião pela primeira vez, aos 80 anos.

O medo que resistiu durante anos

Apesar do entusiasmo, existia um receio antigo. Segundo Andreia, o maior medo da avó estava concentrado na descolagem e na aterragem. Durante anos imaginou que a força do avião a projetaria pelo ar, como se estivesse num carrossel da feira popular.

Quando finalmente decidiu aceitar o desafio, fê-lo da mesma forma que encara muitos dos obstáculos da vida: através da fé. "Apesar de ter medo, entregou-se à sua fé e à sua coragem", conta Andreia no vídeo que registou toda a experiência.

A criadora de conteúdos admite que estava constantemente preocupada com a reação da avó. No entanto, assim que tomou a decisão de embarcar, Marília mostrou-se muito mais tranquila do que todos esperavam.

Ao entrar no avião, começou imediatamente a cumprimentar a tripulação, explicando com orgulho que era a sua primeira viagem. Depois, passou largos minutos a observar cada detalhe da cabine, tentando perceber como funcionava aquele universo completamente novo.

Andreia compara o momento ao comportamento de uma criança no primeiro dia de escola. Havia nervosismo, mas também uma enorme vontade de descobrir.

Pouco antes da descolagem, Marília fez uma oração silenciosa. Terminada a reza, acomodou-se no lugar e entregou-se à experiência.

As hortas vistas lá do alto

O momento mais esperado acabou por trazer uma surpresa. Em vez do receio que durante anos imaginou sentir, Marília ficou encantada com a vista pela janela. As casas pareciam minúsculas, os carros transformavam-se em pequenos pontos e os campos agrícolas captavam-lhe toda a atenção.

Ao observar a paisagem vista do céu, comentou com entusiasmo as "hortinhas" que conseguia distinguir lá em baixo e imaginou até as culturas que poderiam crescer naqueles terrenos.

A aterragem que mudou tudo

Se a descolagem concentrava os maiores receios, a aterragem era o verdadeiro teste. Mas aconteceu exatamente o contrário do que tinha imaginado durante tantos anos.

Marília passou o momento a olhar calmamente pela janela, sem sinais de ansiedade. No final, a conclusão foi imediata: "Foi super tranquilo."

A experiência foi tão positiva que decidiu deixar uma mensagem para quem continua a adiar uma viagem por receio de voar. "Eu vou dizer a toda a gente: não tenham medo. Andem de avião." E foi mais longe: "A coisa mais maravilhosa que a gente pode ter no mundo é andar ou sair de avião."

Uma estreia aos 80 anos que ainda emociona as redes sociais

Como se a aventura já não fosse suficientemente especial, Marília teve ainda a oportunidade de visitar o cockpit e conhecer de perto uma das áreas mais fascinantes de qualquer avião. "Com 80 aninhos, a minha primeira vez de viajar de avião", disse orgulhosamente.