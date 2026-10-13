Tem 90 anos e está viral nas redes sociais. Avó Helena comove o País com apelo urgente para ajudar a filha com aneurisma

Vive em Alte, no Algarve, e dedicou grande parte da vida a cuidar de crianças. Agora, a história da Avó Helena está a conquistar as redes sociais, depois de a influencer Anna in Lisbon ter partilhado um encontro que deu a conhecer também as dificuldades de saúde da filha, que precisa de novas cirurgias.

«O meu marido era muito bondoso. Gostava muito de dar. Ainda hoje eu sou amiga de dar. Dou a uma velhota, a uma criança…». As palavras são da Avó Helena, tem 90 anos e vive em Alte, no Algarve. Num vídeo partilhado pela influencer Anna in Lisbon, a mulher fala da vida, das memórias e da família com uma simplicidade que está a tocar quem assiste à conversa.

O encontro aconteceu naquela aldeia algarvia e acabou por dar origem a uma história que está a conquistar as redes sociais. Com mais de 83 mil seguidores, Anna in Lisbon ficou sensibilizada com a história da idosa e decidiu partilhá-la, apelando à solidariedade de quem possa ajudar a família.

Mas é a própria Avó Helena quem dá o tom à história. Ao longo do vídeo, recorda os anos em que trabalhou com crianças, fala do marido, que descreve como um homem generoso, e revela a preocupação com a filha, que já foi operada a um aneurisma e ainda precisa de realizar mais cirurgias.

«Eu era muito bonita»: as memórias de uma vida dedicada aos outros

Ao recordar a passagem dos anos, a Avó Helena fala também das pequenas coisas que continuam a ser importantes para si.

«Já custa, porque eu gosto de tratar de mim, pôr um creme. Eu era muito bonita», conta, num momento que mistura humor, vaidade e a consciência de que o tempo passa.

Durante grande parte da vida, esteve ligada ao cuidado de crianças. Foi o marido quem encontrou uma forma de abrir uma pequena escola, recorda. Mais tarde, Helena tomou a iniciativa de se oferecer para cozinhar para os mais pequenos.

«Eu um dia disse ao chefe: “Eu estou aqui, posso cozinhar para as crianças, em vez de trazerem o comer”», explica.

A disponibilidade para ajudar acabou por deixar uma marca na comunidade. Na legenda que acompanha o vídeo, Anna in Lisbon descreve a idosa como o «coração desta aldeia» e recorda que muitas crianças, hoje adultas, terão tido uma refeição quente na escola graças ao seu trabalho.

A influencer deixa ainda uma nota de admiração pela mulher que conheceu: «Se é assim que as pessoas de 90 anos em Portugal se parecem, então estou muito bem. Ela é linda por dentro e por fora!»

Uma filha que continua a lutar depois de um aneurisma

Entre as memórias e as histórias da aldeia, surge também a preocupação com a filha.

«A minha filha faz estes trabalhos, porque ela fez uma operação a um aneurisma. Ainda tem mais operações, mas é muito boa. Muito, minha amiga», conta a Avó Helena.

Segundo a informação partilhada por Anna in Lisbon, a filha recebe uma pensão de invalidez e complementa esse rendimento através da criação de brinquedos artesanais. As peças custam entre três e seis euros, consoante o tamanho.

A situação de saúde da filha e a necessidade de novas intervenções cirúrgicas são o motivo pelo qual a influencer decidiu dar visibilidade à história da família e procurar formas de apoio.

Na legenda da publicação, Anna in Lisbon convida quem queira ajudar a entrar em contacto através de mensagem privada. A iniciativa procura dar a conhecer o trabalho artesanal da filha e aproximar a família de pessoas que possam ter interesse em adquirir as peças.

Mais do que um apelo à solidariedade, é uma forma de mostrar o esforço de uma família que procura continuar a fazer face às dificuldades através do trabalho e da ajuda de quem se queira juntar.

«Tenho um cão. Isto é como uma criança»

Há ainda espaço para um dos detalhes mais ternos da conversa. Quando fala da vida em Alte, a Avó Helena menciona o cão que a acompanha.

«Tenho um cão. Isto é como uma criança», diz. É uma frase breve, mas que ajuda a perceber a forma como olha para o mundo: com afeto, proximidade e uma atenção especial aos seres de quem cuida.

É também esse lado humano que torna o vídeo tão próximo de quem o vê. Em vez de uma história construída à volta da idade ou das dificuldades, surge o retrato de uma mulher que continua a falar das coisas de que gosta, das pessoas que marcaram a sua vida e da importância de dar.

Anna in Lisbon termina a publicação a agradecer o encontro: «Avó Helena, foi uma honra conhecê-la!». A história da mulher de Alte lembra que, por vezes, um encontro inesperado é suficiente para trazer para o centro das atenções vidas que raramente chegam às redes sociais. E que, por detrás de uma história que emociona milhares de pessoas, há também uma família, uma filha que precisa de apoio e uma comunidade que não esquece quem dela cuidou.