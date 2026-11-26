O caso está a chocar o Brasil e a gerar indignação. Severina Maria da Silva Moura, de 63 anos, foi detida depois de matar a própria neta, Manuella, de apenas quatro anos, no Rio de Janeiro. Durante o depoimento às autoridades, a mulher terá contado os pormenores do crime e, segundo o delegado responsável pela investigação, não demonstrou qualquer arrependimento.

A menina morreu a 11 de novembro, depois de ter sido atacada pela avó na casa da família, na comunidade da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. De acordo com as informações divulgadas pelas autoridades brasileiras, a mulher terá tentado primeiro esganar a criança e, posteriormente, recorreu a uma faca.

O caso ganhou agora novos contornos com a divulgação de declarações sobre o depoimento da suspeita. Segundo a TVI, que acompanhou o desenvolvimento da investigação, a mulher terá admitido que sentia ciúmes da relação entre a filha e a neta.

O que terá acontecido na manhã do crime?

De acordo com a investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o crime aconteceu durante a manhã de quarta-feira, 11 de novembro. A menina encontrava-se em casa com a avó quando foi atacada.

A suspeita terá tentado esganar a criança e, não tendo conseguido, pegou numa faca e atingiu-a na zona do pescoço. Manuella foi encontrada gravemente ferida pela cuidadora da avó, que se encontrava na residência. A menina foi transportada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Maré, mas acabou por não resistir aos ferimentos.

A Polícia Civil confirmou que a mulher, de 63 anos, foi detida em flagrante e que a faca apontada como tendo sido utilizada no ataque foi apreendida para perícia. A investigação ficou a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital.

Ciúmes da relação entre a filha e a neta estarão na origem do crime

Um dos aspetos mais perturbadores deste caso prende-se com a alegada motivação do homicídio. Segundo as informações recolhidas pela polícia junto de familiares, Severina Maria não aceitava que a filha dedicasse mais atenção à menina do que a si própria.

A hipótese de ciúmes foi também apontada pelo delegado responsável pela investigação. De acordo com as autoridades, o ressentimento da mulher em relação à neta terá começado depois do nascimento da criança e aumentado ao longo dos anos.

A mãe de Manuella tinha saído de casa para trabalhar na padaria da família, deixando a menina ao cuidado da avó até à chegada da cuidadora. Foi esta última que encontrou a criança ferida e deu o alerta.

«Não demonstrou qualquer arrependimento»: o depoimento da avó

Depois do crime, Severina Maria foi ouvida pelas autoridades durante mais de uma hora. Segundo o relato do delegado Frederico Chang à Record TV, a mulher descreveu o que aconteceu com detalhe e não revelou sinais de arrependimento.

«Não chorou, não demonstrou nenhum tom de arrependimento e [esteve] consciente o tempo inteiro, narrando os factos com uma riqueza de detalhes», afirmou o responsável pela investigação, citado pela estação brasileira.

Também segundo as informações divulgadas pela TVI, a suspeita terá declarado que sentia ciúmes da relação da filha com a menina e que não se arrependia do que tinha feito.

As declarações da mulher estão a ser analisadas no âmbito do processo. Severina Maria foi autuada por homicídio qualificado e permanece detida, à disposição da Justiça brasileira.

O que se sabe sobre a alegada condição de saúde mental da suspeita?

Outro dos aspetos que tem sido referido desde que o caso se tornou público diz respeito à saúde mental da mulher.

Segundo informações inicialmente divulgadas pela imprensa brasileira, familiares terão relatado que Severina Maria apresentava um histórico de problemas de saúde mental e que faria medicação. Uma amiga da família afirmou posteriormente à Record TV que a mulher enfrentaria problemas psiquiátricos há cerca de seis anos e estaria a receber tratamento.

No entanto, esta informação não deve ser confundida com um diagnóstico médico confirmado pelas autoridades. A Polícia Civil indicou que iria apurar os relatos e verificar se existia acompanhamento clínico, bem como se poderia haver alguma relação com o crime.

Até ao momento, não foi apresentada uma conclusão médica que permita estabelecer essa ligação. A investigação continua a decorrer para esclarecer todas as circunstâncias da morte de Manuella.