Pára tudo: ALDI baixa os preços e tem azeite a menos de 5 euros (e não é uma promoção)

Bem sabemos o que custa comprar azeite nos dias que correm. E se há ingrediente que os portugueses adoram e consomem é o azeite. Por isso, são boas as notícias que nos chegam dos supermercados Aldi. A cadeia alemã baixou os preços do azeite e esta não é uma promoção temporária, mas sim uma redução permanente.

Entre as várias opções, existem garrafas de azeite a menos de 5 euros, incluindo um azeite virgem:

Azeite, Senhor do Lagar®, 750 ml – 4,45 €

Azeite Virgem, Senhor do Lagar®, 750 ml – 4,89 €

Azeite Clássico Virgem Extra, Senhor do Lagar®, 750 ml – 5,29 €

Azeite Virgem Extra Seleção, Senhor do Lagar®, 750 ml – 7,39 €

Azeite Clássico Virgem Extra, Senhor do Lagar®, 3L – 19,75 €

Esta redução de preços surge numa altura em que o azeite tem registado aumentos significativos no mercado global, tornando-se um dos produtos mais afetados pela inflação alimentar.

"A descida dos preços do azeite insere-se numa estratégia mais ampla da ALDI, que iniciou o ano com uma redução permanente em vários produtos essenciais de diferentes categorias. O objetivo passa por garantir que todas as semanas os clientes encontrem novos produtos a preços mais baixos, acumulando poupanças ao longo do tempo", informou a empresa em comunicado.