É oficial: o melhor azeite do mundo é português, dizem peritos internacionais

A Oliveira da Serra lançou uma edição limitada do seu Azeite Virgem Extra, recentemente distinguido como o melhor do mundo no Prémio Mário Solinas 2025, atribuído pelo International Olive Council (IOC) – a competição internacional mais prestigiada do setor.

Produzido no Lagar do Marmelo, em Ferreira do Alentejo, pela unidade agrícola Nutrifarms, este azeite conquistou o primeiro lugar na categoria verde ligeiro, superando 130 concorrentes de países como Espanha, Itália, Grécia, França e Tunísia.

Com características organoléticas excecionais, reconhecidas pelo júri internacional, o azeite reflete a dedicação e a qualidade da produção nacional. “Um azeite que deriva deste prémio é sinónimo de qualidade, dedicação e respeito pela nossa terra”, sublinha Ana Schedel, Brand Manager da Oliveira da Serra.

Já disponível nos pontos de venda habituais, este azeite premium de produção limitada promete reforçar o lugar de Portugal no mapa mundial da excelência oleícola.