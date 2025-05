O segredo escondido nas garrafas de azeite e óleo ignorado por quase toda a gente

Já deve ter reparado que as garrafas de óleo ou azeite têm um pequeno elemento de plástico logo abaixo da tampa principal. Trata-se de uma espécie de vedante interior que precisa de ser removido antes de se começar a usar o produto.

A maioria das pessoas deita fora essa peça, acreditando que serve apenas como selo de proteção. No entanto, o que muitos desconhecem é que essa pequena tampa tem, na verdade, uma função bastante útil. A página da rede social X, Today Years Old, partilhou um vídeo com uma dica genial.

Após ser retirada, essa peça deve ser colocada novamente na garrafa, mas com um simples truque: basta virá-la ao contrário e pressionar de novo na abertura. O resultado? Um sistema doseador prático, que ajuda a controlar melhor a quantidade de óleo ou azeite que se verte. Assim evita que aconteça incidentes, como deitar azeite ou óleo a mais enquanto cozinha.

Veja o vídeo: