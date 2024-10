Este bestseller da Amazon vai fazer-nos poupar no azeite. E bem precisamos!

Este artigo pode conter links afiliados*

O preço do azeite disparou e como bons portugueses sabemos que viver sem ele não é opção. Se em 2022 gastávamos 5 euros por litro, agora uma garrafa de 75 cl de azeite virgem extra facilmente chega aos 9 ou 11 euros. Perante este cenário, a solução passa por fazer render cada gota deste ouro líquido.

Os dispensadores de azeite tornaram-se um pequeno segredo bem guardado por quem quer controlar os gastos na cozinha. Com um design minimalista que até fica bem na bancada, este utensílio permite dosear exatamente a quantidade necessária - seja para temperar uma salada ou para regar um prato de bacalhau cozido.

Para os adeptos da air fryer, este acessório traz uma nova dimensão ao ritual de cozinhar. Em vez de "borrifar a olho", agora é possível medir com precisão a quantidade de azeite para aquelas batatas douradas ou legumes assados. No final do mês, a diferença na conta do supermercado fala por si.

Como funciona?

O dispensador combina duas funções num só produto: tanto serve para pulverizar como para verter o azeite de forma tradicional. O recipiente de vidro transparente permite ver a quantidade de azeite disponível, enquanto o spray nebuliza o azeite em gotas finas - longe vão os tempos em que o azeite caía num fio grosso na frigideira. Com capacidade para 470ml, dura várias utilizações e é fácil de encher graças à abertura larga.

Como o posso usar?

O dispensador de azeite serve para temperar saladas, grelhar, fritar ou assar. O spray funciona na perfeição com outros condimentos como vinagre, sumo de limão ou molho de soja. E sim, até dá para borrifar plantas ou usar com água na limpeza da cozinha.

O que diz quem comprou?

Com uma classificação média de 4,3 estrelas, são vários os elogios na caixa de comentários: "Já experimentei vários dispensadores e este é diferente - o recipiente em vidro faz toda a diferença", partilha um utilizador. "O spray distribui o azeite quase como uma névoa, nada de pingas grossas", diz outro. Um terceiro destaca: "Adoro que seja dois em um: spray e galheteiro tradicional". E há ainda quem realce a poupança: "Ajuda mesmo a controlar a quantidade de azeite que uso, no final do mês nota-se a diferença".

