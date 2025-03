No final do mês nota-se a diferença". É assim que vai poupar no azeite

Este artigo pode conter links afiliados*

O azeite é um ingrediente indispensável na cozinha portuguesa. Usamo-lo em quase tudo: para temperar saladas, regar o bacalhau, finalizar sopas, fritar, assar e até para dar aquele toque especial nos pratos já servidos. Mas com os preços a aumentarem constantemente, este ingrediente essencial tem pesado cada vez mais no orçamento familiar. A boa notícia é que existe uma forma inteligente de continuar a desfrutar do seu sabor inconfundível sem desperdiçar uma única gota.

Os dispensadores de azeite em spray têm conquistado cada vez mais utilizadores pelo controlo que oferecem. "Ajuda mesmo a controlar a quantidade de azeite que uso, no final do mês nota-se a diferença", confirma um utilizador satisfeito com o produto que se mantém entre os mais vendidos da Amazon na categoria casa e cozinha há meses. Este utensílio permite usar apenas a quantidade necessária para cada prato, evitando excessos que acabam por pesar no orçamento familiar.

Adquira aqui

Este dispensador combina duas funções num único produto: pulverizador e dispensador tradicional. Com o spray, o azeite é distribuído em gotas finas, o que permite usar menos quantidade sem comprometer o sabor dos alimentos. O recipiente transparente de vidro tem capacidade para 470ml, com uma abertura larga que facilita o enchimento e permite ver facilmente a quantidade restante. A sua versatilidade é outro ponto forte - funciona não só com azeite, mas também com vinagre, sumo de limão, molho de soja, e pode até ser usado para borrifar plantas ou auxiliar na limpeza doméstica.

Para os adeptos da air fryer, este acessório representa uma economia ainda maior, permitindo usar a quantidade mínima necessária para obter batatas douradas e legumes assados perfeitos. "Adoro que seja dois em um: spray e dispensador tradicional", destaca outro cliente. Este utensílio faz com que cada garrafa de azeite dure consideravelmente mais tempo - uma economia que se reflete diretamente nas contas do final do mês.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.