Há uma piscina portuguesa entre as 14 oceânicas mais bonitas do mundo

A revista Condé Nast Traveler incluiu uma piscina portuguesa na sua lista das 14 mais bonitas do mundo, colocando-a ao lado de algumas das mais icónicas e impressionantes. Falamos da piscina natural da Praia das Azenhas do Mar, situada em Sintra, a menos de uma hora de Lisboa.

A vila de Azenhas do Mar, com o seu estilo mediterrânico e casas brancas é um cenário de rara beleza que deixou rendidos os jornalistas da prestigiada publicação de viagens. A piscina, que se abastece com água salgada do Atlântico, é descrita pela revista como um local único, devido à sua localização impressionante e à sua água cristalina. "Com a sua localização nas falésias, as tonalidades naturais de verde e azul e o restaurante de marisco espetacular, vale bem a pena a visita", escreve a Condé Nast Traveler.

A Praia das Azenhas do Mar, ainda não muito conhecida pelos turistas, combina a tranquilidade de uma aldeia tradicional com a grandeza da natureza. Oferece uma experiência única para quem procura explorar as maravilhas naturais de Portugal. A piscina natural da praia torna-se assim o ponto de destaque, pela sua proximidade com o mar, permitindo que os visitantes desfrutem não só da água cristalina, mas também de belíssimos pores do sol, que tornam a paisagem ainda mais espetacular ao final do dia.

No ranking completo das 14 piscinas oceânicas mais bonitas do mundo, a piscina das Azenhas do Mar ocupa um lugar de destaque ao lado de outras piscinas, espalhadas por destinos tão diversos como o Havai, a Grécia e as Maldivas.

Além disso, o local conta com um restaurante e um bar - Azenhas Bar - onde pode fazer uma pausa no seu descanso nas piscinas e saborear deliciosos petiscos ao lado ou desfrutar de um cocktail e música ao final do dia. O restaurante Azenhas do Mar oferece pratos típicos da cozinha portuguesa, com destaque para o peixe fresco, que é uma verdadeira especialidade da região.