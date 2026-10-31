Receitas
baba de camelo de biscoff
baba de camelo de biscoff | foto: Diana Morais

Atenção, fãs de Biscoff: Esta baba de camelo é feita com a bolacha "queridinha" do momento e vai deixar todos a salivar
Mafalda Mourão
Há 3h e 18min

Já imaginou uma baba de camelo com sabor a Biscoff? Esta é a receita fácil, cremosa e perfeita para surpreender a família

A baba de camelo é uma daquelas sobremesas clássicas que raramente desiludem. Cremosa, doce e muito fácil de preparar, é presença habitual em muitas mesas portuguesas, sobretudo quando há um almoço de família ou um jantar entre amigos. Mas e se lhe juntássemos um ingrediente que tem conquistado cada vez mais apreciadores? O resultado é uma versão diferente, com sabor a Biscoff, que promete surpreender.

A sugestão foi partilhada pela criadora de conteúdos digitais Diana Morais, no Instagram, e é uma reinvenção da tradicional baba de camelo. A grande novidade está na utilização de 150 gramas de creme de Biscoff, que se juntam ao leite condensado cozido para criar uma sobremesa com um sabor intenso a esta popular bolacha.

E há mais: para tornar a experiência ainda mais especial, Diana Morais aposta numa base de bolachas Biscoff trituradas, que acrescenta uma textura crocante e contrasta com a cremosidade da sobremesa.

O melhor de tudo? A preparação é bastante simples e não exige grandes dotes culinários. Com poucos ingredientes e algum tempo de frigorífico, consegue preparar uma sobremesa diferente, ideal para servir depois de uma refeição ou para surpreender os convidados numa ocasião especial.

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Os ingredientes de que vai precisar

Para preparar esta baba de camelo de Biscoff, vai precisar de:

  • 6 ovos;

  • 150 g de creme de Biscoff, de preferência na versão crocante;

  • 1 lata de leite condensado cozido;

  • 3 folhas de gelatina (opcional);

  • Bolachas Biscoff trituradas, para a base e decoração.

A gelatina é opcional, mas Diana Morais recomenda a sua utilização para conseguir uma consistência mais firme, evitando que a sobremesa fique demasiado líquida. Já a base de bolacha triturada também pode ser dispensada, embora seja um dos pormenores que tornam esta versão ainda mais especial.

Como preparar a baba de camelo de Biscoff

Comece por hidratar as três folhas de gelatina numa taça com água e reserve.

De seguida, separe cuidadosamente as gemas das claras dos seis ovos. Este passo é importante: evite que fique qualquer vestígio de gema nas claras, para que estas consigam crescer e ficar bem firmes quando forem batidas em castelo.

Numa taça, junte as gemas com a lata de leite condensado cozido e os 150 gramas de creme de Biscoff. Bata tudo muito bem até obter uma mistura homogénea e com uma cor uniforme.

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Entretanto, retire a gelatina da água e prepare-a de acordo com as instruções da embalagem, até ficar completamente dissolvida. Acrescente-a ao preparado anterior e volte a bater para incorporar bem.

Numa taça à parte, bata as claras em castelo até ficarem bem firmes.

Chega então o momento de juntar os dois preparados. Adicione as claras à mistura de gemas, leite condensado e Biscoff, envolvendo cuidadosamente, de preferência com uma espátula e movimentos suaves, para preservar o ar das claras e conseguir uma textura leve e cremosa.

Para servir, Diana Morais escolheu uma taça com uma base de bolachas Biscoff trituradas. Verta por cima o preparado e termine com mais algumas bolachas para decorar.

Leve ao frigorífico durante cerca de uma hora, ou até a sobremesa estar bem fresca e com a consistência desejada.

Depois, é só servir e desfrutar desta versão diferente de uma das sobremesas mais apreciadas da cozinha portuguesa.

Uma nova versão de um clássico que promete surpreender

A baba de camelo é um clássico que atravessa gerações, mas isso não significa que não possa ganhar novas interpretações.

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Nesta proposta, Diana Morais junta a cremosidade característica da sobremesa tradicional ao sabor caramelizado do creme de Biscoff, criando uma combinação especialmente interessante para quem aprecia esta bolacha.

A base crocante acrescenta ainda uma textura diferente e torna cada colherada mais especial.

Se procura uma sobremesa fácil de preparar, com poucos ingredientes e capaz de surpreender os fãs de Biscoff, esta pode ser uma boa aposta para o próximo almoço de família ou jantar com amigos.

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