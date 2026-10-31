Atenção, fãs de Biscoff: Esta baba de camelo é feita com a bolacha "queridinha" do momento e vai deixar todos a salivar

A baba de camelo é uma daquelas sobremesas clássicas que raramente desiludem. Cremosa, doce e muito fácil de preparar, é presença habitual em muitas mesas portuguesas, sobretudo quando há um almoço de família ou um jantar entre amigos. Mas e se lhe juntássemos um ingrediente que tem conquistado cada vez mais apreciadores? O resultado é uma versão diferente, com sabor a Biscoff, que promete surpreender.

A sugestão foi partilhada pela criadora de conteúdos digitais Diana Morais, no Instagram, e é uma reinvenção da tradicional baba de camelo. A grande novidade está na utilização de 150 gramas de creme de Biscoff, que se juntam ao leite condensado cozido para criar uma sobremesa com um sabor intenso a esta popular bolacha.

E há mais: para tornar a experiência ainda mais especial, Diana Morais aposta numa base de bolachas Biscoff trituradas, que acrescenta uma textura crocante e contrasta com a cremosidade da sobremesa.

O melhor de tudo? A preparação é bastante simples e não exige grandes dotes culinários. Com poucos ingredientes e algum tempo de frigorífico, consegue preparar uma sobremesa diferente, ideal para servir depois de uma refeição ou para surpreender os convidados numa ocasião especial.

Os ingredientes de que vai precisar

Para preparar esta baba de camelo de Biscoff, vai precisar de:

6 ovos;

150 g de creme de Biscoff, de preferência na versão crocante;

1 lata de leite condensado cozido;

3 folhas de gelatina (opcional);

Bolachas Biscoff trituradas, para a base e decoração.

A gelatina é opcional, mas Diana Morais recomenda a sua utilização para conseguir uma consistência mais firme, evitando que a sobremesa fique demasiado líquida. Já a base de bolacha triturada também pode ser dispensada, embora seja um dos pormenores que tornam esta versão ainda mais especial.

Como preparar a baba de camelo de Biscoff

Comece por hidratar as três folhas de gelatina numa taça com água e reserve.

De seguida, separe cuidadosamente as gemas das claras dos seis ovos. Este passo é importante: evite que fique qualquer vestígio de gema nas claras, para que estas consigam crescer e ficar bem firmes quando forem batidas em castelo.

Numa taça, junte as gemas com a lata de leite condensado cozido e os 150 gramas de creme de Biscoff. Bata tudo muito bem até obter uma mistura homogénea e com uma cor uniforme.

Entretanto, retire a gelatina da água e prepare-a de acordo com as instruções da embalagem, até ficar completamente dissolvida. Acrescente-a ao preparado anterior e volte a bater para incorporar bem.

Numa taça à parte, bata as claras em castelo até ficarem bem firmes.

Chega então o momento de juntar os dois preparados. Adicione as claras à mistura de gemas, leite condensado e Biscoff, envolvendo cuidadosamente, de preferência com uma espátula e movimentos suaves, para preservar o ar das claras e conseguir uma textura leve e cremosa.

Para servir, Diana Morais escolheu uma taça com uma base de bolachas Biscoff trituradas. Verta por cima o preparado e termine com mais algumas bolachas para decorar.

Leve ao frigorífico durante cerca de uma hora, ou até a sobremesa estar bem fresca e com a consistência desejada.

Depois, é só servir e desfrutar desta versão diferente de uma das sobremesas mais apreciadas da cozinha portuguesa.

Uma nova versão de um clássico que promete surpreender

A baba de camelo é um clássico que atravessa gerações, mas isso não significa que não possa ganhar novas interpretações.

Nesta proposta, Diana Morais junta a cremosidade característica da sobremesa tradicional ao sabor caramelizado do creme de Biscoff, criando uma combinação especialmente interessante para quem aprecia esta bolacha.

A base crocante acrescenta ainda uma textura diferente e torna cada colherada mais especial.

Se procura uma sobremesa fácil de preparar, com poucos ingredientes e capaz de surpreender os fãs de Biscoff, esta pode ser uma boa aposta para o próximo almoço de família ou jantar com amigos.